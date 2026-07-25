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WTA
25 июля 2026, 19:42 | Обновлено 25 июля 2026, 20:14
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Трехчасовой триллер. Определена соперница Снигур в финале WTA 250 в Праге

Лилли Таггер вырвала победу у Барборы Крейчиковой и поборется за трофей в Чехии

25 июля 2026, 19:42 | Обновлено 25 июля 2026, 20:14
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11 Comments
Трехчасовой триллер. Определена соперница Снигур в финале WTA 250 в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Лилли Таггер
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Австрийская теннисистка Лилли Таггер (WTA 74) станет соперницей украинки Дарьи Снигур (WTA 54) в финале хардового турнира WTA 250 в Праге, столице Чехии.

В полуфинале Таггер в трех сетах вырвала победу у титулованной второй сеяной Барборы Крейчиковой (Чехия, WTA 26) за 2 часа и 52 минуты.

WTA 250 Прага. Хард, 1/2 финала

Лилли Таггер (Австрия) – Барбора Крейчикова (Чехия) [2] – 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4)

Таггер впервые провела очное противостояние против Крейчиковой. Помимо Барборы, Лилли в Праге также прошла Го Синью, Маи Хонтаму и Сару Бейлек.

Таггер проведет второй финал на уровне Тура. В 2025 году она проиграла поединок за трофей соревнований WTA 250 в Цзюцзяне.

Снигур ранее никогда не играла против Таггер. Дарья, которая впервые в карьере вышла в финал на уровне Тура, в Праге одолела Эллу Зайдель, Айлу Аксу, Ланлану Тараруди и Терезу Валентову.

Финал между Снигур и Таггер состоится 26 июля и начнется не ранее 15:30 по Киеву.

Видеообзор матча

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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Добре,що не чешка-господарка .
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Цікаво в Гамбурзі. Корпач після перемоги над Калініною так роздухарилася, що змусила знятися Шеріф. Ще й титул візьме.
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Шкода .Краще була б не молода Крейчикова ,а так у Таггер вже є один фінал WTA і вона не буде нервувати як наша Снігур.
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