Трехчасовой триллер. Определена соперница Снигур в финале WTA 250 в Праге
Лилли Таггер вырвала победу у Барборы Крейчиковой и поборется за трофей в Чехии
Австрийская теннисистка Лилли Таггер (WTA 74) станет соперницей украинки Дарьи Снигур (WTA 54) в финале хардового турнира WTA 250 в Праге, столице Чехии.
В полуфинале Таггер в трех сетах вырвала победу у титулованной второй сеяной Барборы Крейчиковой (Чехия, WTA 26) за 2 часа и 52 минуты.
WTA 250 Прага. Хард, 1/2 финала
Лилли Таггер (Австрия) – Барбора Крейчикова (Чехия) [2] – 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4)
Таггер впервые провела очное противостояние против Крейчиковой. Помимо Барборы, Лилли в Праге также прошла Го Синью, Маи Хонтаму и Сару Бейлек.
Таггер проведет второй финал на уровне Тура. В 2025 году она проиграла поединок за трофей соревнований WTA 250 в Цзюцзяне.
Снигур ранее никогда не играла против Таггер. Дарья, которая впервые в карьере вышла в финал на уровне Тура, в Праге одолела Эллу Зайдель, Айлу Аксу, Ланлану Тараруди и Терезу Валентову.
Финал между Снигур и Таггер состоится 26 июля и начнется не ранее 15:30 по Киеву.
Видеообзор матча
Инфографика
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