Минус Соболенко. Определена половина пар 1/4 финала Уимблдона у женщин

5 июля на Уимблдоне-2026 прошли матчи четвертого раунда в верхей части сетки женского одиночного разряда.

Наоми Осака выбила первую ракетку мира Арину Соболенко. Следующей соперницей Осаки будет Каролина Мухова, которая в чешском дерби оказалась сильнее Барборы Крейчиковой.

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В еще одном четвертьфинальном поединке в верхней части сетки состоится американское дерби между Джессикой Пегулой и Коко Гауфф. Пегула переиграла Иву Йович, а Гауфф оформила камбек против Белинды Бенчич.

6 числа на Уимблдоне состоятся матчи четвертого круга в нижней части сетки. В частности, свой матч проведет и украинка Марта Костюк, которая поборется с Эшлин Крюгер.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Наоми Осака [14] – 2:6, 6:7 (2:7)

Каролина Мухова [10] – Барбора Крейчикова – 7:5, 5:7, 6:3

Джессика Пегула [4] – Ива Йович [16] – 4:6, 6:3, 6:1

Белинда Бенчич [11] – Коко Гауфф [7] – 6:4, 3:6, 4:6

Уимблдон-2026. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Наоми Осака [14] – Каролина Мухова [10]

Джессика Пегула [4] – Коко Гауфф [7]