Минус Соболенко. Определена половина пар 1/4 финала Уимблдона у женщин
Наоми Осака выбила первую ракетку, дальше также идут Пегула, Мухова и Гауфф
5 июля на Уимблдоне-2026 прошли матчи четвертого раунда в верхей части сетки женского одиночного разряда.
Наоми Осака выбила первую ракетку мира Арину Соболенко. Следующей соперницей Осаки будет Каролина Мухова, которая в чешском дерби оказалась сильнее Барборы Крейчиковой.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
В еще одном четвертьфинальном поединке в верхней части сетки состоится американское дерби между Джессикой Пегулой и Коко Гауфф. Пегула переиграла Иву Йович, а Гауфф оформила камбек против Белинды Бенчич.
6 числа на Уимблдоне состоятся матчи четвертого круга в нижней части сетки. В частности, свой матч проведет и украинка Марта Костюк, которая поборется с Эшлин Крюгер.
Уимблдон-2026. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Наоми Осака [14] – 2:6, 6:7 (2:7)
Каролина Мухова [10] – Барбора Крейчикова – 7:5, 5:7, 6:3
Джессика Пегула [4] – Ива Йович [16] – 4:6, 6:3, 6:1
Белинда Бенчич [11] – Коко Гауфф [7] – 6:4, 3:6, 4:6
Уимблдон-2026. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Наоми Осака [14] – Каролина Мухова [10]
Джессика Пегула [4] – Коко Гауфф [7]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья должен войти в заявку на предсезонные сборы команды
Защитник Максим Дячук и полузащитник Антон Царенко продолжают находиться в Польше