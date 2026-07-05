Первая ракетка вылетела. Осака выбила Соболенко в 1/8 финала Уимблдона-2026
Наоми в двух сетах разобралась с «нейтралкой» и пробилась в четвертьфинал мейджора
Четырехкратная победительница турниров Grand Slam Наоми Осака (Япония, WTA 14) пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2026.
В четвертом раунде японка в двух сетах выбила первую ракетку мира Арину Соболенко за 1 час и 29 минут.
Уимблдон-2026. 1/8 финала
Арина Соболенко [1] – Наоми Осака (Япония) [14] – 2:6, 6:7 (2:7)
Осака провела седьмое очное противостояние против Соболенко и одержала вторую победу – первую с 2018 года. В 2026 году Наоми проиграла Арине в Индиан-Уэллс, Мадриде и на Ролан Гаррос.
Осака впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира. Ее следующей соперницей будет Каролина Мухова.
Статистика матча
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Хоча є й менш приємні моменти. За прогнозами синоптиків, від завтра в Лондоні пануватиме спека. Грати в таких умовах на два фронти - справжнє божевілля, треба бути двожильною на зразок Паоліні. Хоча навіть італійка цього разу заявилась лише на одиночний розряд Вімблдона, тому мабуть і феєрить.
І що робити Марті?