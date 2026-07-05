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  4. Первая ракетка вылетела. Осака выбила Соболенко в 1/8 финала Уимблдона-2026
Уимблдон
05 июля 2026, 21:05 | Обновлено 05 июля 2026, 21:16
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Первая ракетка вылетела. Осака выбила Соболенко в 1/8 финала Уимблдона-2026

Наоми в двух сетах разобралась с «нейтралкой» и пробилась в четвертьфинал мейджора

05 июля 2026, 21:05 | Обновлено 05 июля 2026, 21:16
1519
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Первая ракетка вылетела. Осака выбила Соболенко в 1/8 финала Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Четырехкратная победительница турниров Grand Slam Наоми Осака (Япония, WTA 14) пробилась в четвертьфинал Уимблдона-2026.

В четвертом раунде японка в двух сетах выбила первую ракетку мира Арину Соболенко за 1 час и 29 минут.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Наоми Осака (Япония) [14] – 2:6, 6:7 (2:7)

Осака провела седьмое очное противостояние против Соболенко и одержала вторую победу – первую с 2018 года. В 2026 году Наоми проиграла Арине в Индиан-Уэллс, Мадриде и на Ролан Гаррос.

Осака впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира. Ее следующей соперницей будет Каролина Мухова.

Статистика матча

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Наоми Осака Арина Соболенко Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Приємні новини з Вімблдона не закінчуються) За які знову дякуємо мамці, нехай цього разу і японській. Лондон очистився і може дихати вільно.
Хоча є й менш приємні моменти. За прогнозами синоптиків, від завтра в Лондоні пануватиме спека. Грати в таких умовах на два фронти - справжнє божевілля, треба бути двожильною на зразок Паоліні. Хоча навіть італійка цього разу заявилась лише на одиночний розряд Вімблдона, тому мабуть і феєрить.
І що робити Марті?
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+2
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Браво Наомі, браво япона мати. Нарешті цю потвору почали ставити на місце , яке їй належить в цивілізованому світі.
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+2
Наомі показала хто тут батя, була сильніша, все по ділу. І навіть не продемонструвала якісної гри, просто кінь був ще гірша. Чи це особливості уімбілдону що всі показують невиразну гру. Поки що сподобалася тільки філіпінка , но це теніс дівчат все може бути
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0
Не покидало відчуття, що литвинка грає в бронежилеті.
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0
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