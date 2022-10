Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Румынии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 92) узнала свою первую соперницу на турнире серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В 1/16 финала Даяна встретится с Тамарой Корпач (Германия, WTA 98), которая в финальном раунде квалификации проиграла россиянке Элине Аванесян (WTA 126).

Матч состоится уже завтра, 10 октября, не ранее 11:00 по Киеву. Отметим, что это будет первая личная встреча теннисисток.

Ранее своих оппоненток в первом раунде турнира также узнали Ангелина Калинина и Марта Костюк.

