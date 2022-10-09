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  4. Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Румынии
WTA
09 октября 2022, 18:10 |
108
0

Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Румынии

Украинка сыграет с лаки-лузером

09 октября 2022, 18:10 |
108
0
Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Румынии
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 92) узнала свою первую соперницу на турнире серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В 1/16 финала Даяна встретится с Тамарой Корпач (Германия, WTA 98), которая в финальном раунде квалификации проиграла россиянке Элине Аванесян (WTA 126).

Матч состоится уже завтра, 10 октября, не ранее 11:00 по Киеву. Отметим, что это будет первая личная встреча теннисисток.

Ранее своих оппоненток в первом раунде турнира также узнали Ангелина Калинина и Марта Костюк.

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Даяна Ястремская Тамара Корпач WTA Клуж-Напока
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Источник Sport.ua
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