Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Румынии
Украинка сыграет с лаки-лузером
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 92) узнала свою первую соперницу на турнире серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).
В 1/16 финала Даяна встретится с Тамарой Корпач (Германия, WTA 98), которая в финальном раунде квалификации проиграла россиянке Элине Аванесян (WTA 126).
Матч состоится уже завтра, 10 октября, не ранее 11:00 по Киеву. Отметим, что это будет первая личная встреча теннисисток.
Ранее своих оппоненток в первом раунде турнира также узнали Ангелина Калинина и Марта Костюк.
The qualifiers are placed, the draw is now ready to start!— Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) October 9, 2022
Here we go confirmed 😉#TO2022 pic.twitter.com/pAH0AIKPG7
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