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WTA
08 октября 2022, 14:59 | Обновлено 08 октября 2022, 15:02
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Калинина и Костюк узнали соперниц в основе турнира в Румынии

Ястремская попала в основную сетку после отказа Голубич и теперь ждет квалифаера

08 октября 2022, 14:59 | Обновлено 08 октября 2022, 15:02
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Калинина и Костюк узнали соперниц в основе турнира в Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA 45), Марта Костюк (WTA 53) и Даяна Ястремская (WTA 92) сыграют в основной сетке турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Ангелина встретится с обладательницей WC Эжени Бушар (Канада, WTA 503). Отметим, что Калинина является второй сеяной турнира.

Марта в 1/16 финала сыграет с Жасмин Паолини (Италия, WTA 76). Костюк посеяна под шестым номером.

Также после отказа Виктории Голубич (Швейцария, WTA 80) в основу попала Даяна Ястремская, которая изначально должна была сыграть с Габриэлой Ли (Румыния, WTA 142). Теперь украинка ждет соперницу, которая должна пройти сито квалификации.

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Эжени Бушар Жасмин Паолини Виктория Голубич Даяна Ястремская Марта Костюк Ангелина Калинина WTA Клуж-Напока
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Источник Sport.ua
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