Калинина и Костюк узнали соперниц в основе турнира в Румынии

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA 45), Марта Костюк (WTA 53) и Даяна Ястремская (WTA 92) сыграют в основной сетке турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Ангелина встретится с обладательницей WC Эжени Бушар (Канада, WTA 503). Отметим, что Калинина является второй сеяной турнира.

Марта в 1/16 финала сыграет с Жасмин Паолини (Италия, WTA 76). Костюк посеяна под шестым номером.

Также после отказа Виктории Голубич (Швейцария, WTA 80) в основу попала Даяна Ястремская, которая изначально должна была сыграть с Габриэлой Ли (Румыния, WTA 142). Теперь украинка ждет соперницу, которая должна пройти сито квалификации.

Transylvania Open 2022 Main Draw is up!



▪️Top seed Barbora Krejcikova, Ana Bogdan, Marta Kostyuk in the top half;

▪️Second seed Anhelina Kalinina, Anastasia Potapova, Genie Bouchard in the bottom half.



Which match are you looking forward to the most? 👀#TO2022 🎾🧛🏻‍♀️ • @wta pic.twitter.com/rQ4qyL0cVe