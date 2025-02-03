Все решено. Шахтер подпишет нападающего за почти рекордную сумму
Кауа Элиас покинет «Флуминенсе»
По информации издания AS, донецкий «Шахтер» договорился о подписании бразильского нападающего «Флуминенсе» Кауа Элиаса, об интересе к которому сообщалось ранее.
Как утверждают журналисты, «горняки» заплатят за 18-летнего футболиста 17 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрены бонусы в размере 3 миллионов евро и 10% от будущей перепродажи игрока.
Таким образом Элиас станет как минимум третьим самым дорогим игроком в истории «Шахтера» после Бернарда (25 миллионов евро) и Педриньо (18 миллионов евро) с перспективой выйти на вторую строчку топа.
Отмечается, что Кауа на этой неделе прилетит в Германию для прохождения медосмотра и подписания контракта, который будет рассчитан до лета 2030 года.
В 2025 году Кауа Элиас провел 3 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом.
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