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Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 12:12 | Обновлено 03 февраля 2025, 12:41
2262
10

Все решено. Шахтер подпишет нападающего за почти рекордную сумму

Кауа Элиас покинет «Флуминенсе»

03 февраля 2025, 12:12 | Обновлено 03 февраля 2025, 12:41
2262
10
Все решено. Шахтер подпишет нападающего за почти рекордную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауа Элиас

По информации издания AS, донецкий «Шахтер» договорился о подписании бразильского нападающего «Флуминенсе» Кауа Элиаса, об интересе к которому сообщалось ранее.

Как утверждают журналисты, «горняки» заплатят за 18-летнего футболиста 17 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрены бонусы в размере 3 миллионов евро и 10% от будущей перепродажи игрока.

Таким образом Элиас станет как минимум третьим самым дорогим игроком в истории «Шахтера» после Бернарда (25 миллионов евро) и Педриньо (18 миллионов евро) с перспективой выйти на вторую строчку топа.

Отмечается, что Кауа на этой неделе прилетит в Германию для прохождения медосмотра и подписания контракта, который будет рассчитан до лета 2030 года.

В 2025 году Кауа Элиас провел 3 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом.

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Дмитро Вус Источник: AS
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Комментарии 11
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Артур Отаманчук
Грядёт очередное увеличение тарифов, ну предуркам из лугандонии  на всё пофиг, а тем что выехали в сторону Львова, у вас что нету бабушек с дедушками, которые благодаря партии регионов влакут нищенское существование, вам их не жалко, чему вы радуетесь?
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+3
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T-800
не Ванат и Беседин, но тоже ничего))
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0
Катерина Монзуль
Сподіваюся,  трансфер відбудеться. Немає більше сил тягнули на своїх тендітних плечах позитивні результати донецького Шахтаря
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-2
FunnyCat_____
представляю как мы дружно будем все смеяться если шахтер вылетит в квалификации или снова достойно обосрется в группе Еврокубка
58 лямов на трансферы в воюющей стране 
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-3
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DonetskCity_Love_Rybakinu
Дуже круто. Це стане потужним підсиленням для клубу з Донецька🇺🇦!
Наш край террикооо-нов! 🌋🌋🌋🌋
Мы команда чемпио-нов! 🥇🧡🖤⚒️
Родной донецкий наш Шах-тАР❗
Он любовь миллиоо-нов!
Динамовцам - ночной кош-мАР❗
Ответить
-4
AK.228
Ебанутые … хотя их право конечно 
Играть в убогой УПЛ с ингульцами-колосами!?
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-9
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