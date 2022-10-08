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  4. Ястремская, Цуренко и Байндл узнали первых соперниц на турнире в Румынии
WTA
08 октября 2022, 00:35 |
55
0

Ястремская, Цуренко и Байндл узнали первых соперниц на турнире в Румынии

Украинские теннисистки выступят на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке

08 октября 2022, 00:35 |
55
0
Ястремская, Цуренко и Байндл узнали первых соперниц на турнире в Румынии
Instagram. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 92), Леся Цуренко (WTA 95) и Катерина Байндл (WTA 131) сыграют в квалификации турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Даяна в первом раунде встретится с Габриэлой Ли (Румыния, WTA 142). Леся сыграет с Анной Блинковой (WTA 137), а Катерина – с Исалин Бонавентюр (Бельгия, WTA 122).

Ни одна из украинок еще не играла против своих соперниц.

Матчи квалификации стартуют уже сегодня, 8 октября.

Отметим, что в основной сетке турнира сыграет Марта Костюк (Украина, WTA 56).

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WTA Клуж-Напока Даяна Ястремская Леся Цуренко Катерина Байндл (Козлова) Анна Блинкова Исалин Бонавентюр
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Источник Sport.ua
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