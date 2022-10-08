Ястремская, Цуренко и Байндл узнали первых соперниц на турнире в Румынии

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 92), Леся Цуренко (WTA 95) и Катерина Байндл (WTA 131) сыграют в квалификации турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Даяна в первом раунде встретится с Габриэлой Ли (Румыния, WTA 142). Леся сыграет с Анной Блинковой (WTA 137), а Катерина – с Исалин Бонавентюр (Бельгия, WTA 122).

Ни одна из украинок еще не играла против своих соперниц.

Матчи квалификации стартуют уже сегодня, 8 октября.

Отметим, что в основной сетке турнира сыграет Марта Костюк (Украина, WTA 56).