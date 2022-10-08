Ястремская, Цуренко и Байндл узнали первых соперниц на турнире в Румынии
Украинские теннисистки выступят на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке
Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 92), Леся Цуренко (WTA 95) и Катерина Байндл (WTA 131) сыграют в квалификации турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).
Даяна в первом раунде встретится с Габриэлой Ли (Румыния, WTA 142). Леся сыграет с Анной Блинковой (WTA 137), а Катерина – с Исалин Бонавентюр (Бельгия, WTA 122).
Ни одна из украинок еще не играла против своих соперниц.
Матчи квалификации стартуют уже сегодня, 8 октября.
Отметим, что в основной сетке турнира сыграет Марта Костюк (Украина, WTA 56).
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