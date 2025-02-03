«Дело неблагодарное». Буткевич назвал цели Полесья во второй части сезона
Президент житомирян приложит все усилия ради еврокубков
Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич назвал цели житомирян на вторую часть сезона:
«Не буду заниматься прогнозами, это дело неблагодарное. Хочу пообещать всем нашим болельщикам, что мы приложим все усилия, чтобы «Полесье» завоевало право выступления в еврокубках в следующем сезоне».
По итогам первой части сезона Украинской Премьер-лиги 2024/25 «Полесье» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 17 матчах чемпионата.
Ранее Геннадий Буткевич поделился своими впечатлениями от украинского футбола.
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