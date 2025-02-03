Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Дело неблагодарное». Буткевич назвал цели Полесья во второй части сезона
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 14:35 |
437
0

«Дело неблагодарное». Буткевич назвал цели Полесья во второй части сезона

Президент житомирян приложит все усилия ради еврокубков

03 февраля 2025, 14:35 |
437
0
«Дело неблагодарное». Буткевич назвал цели Полесья во второй части сезона
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич назвал цели житомирян на вторую часть сезона:

«Не буду заниматься прогнозами, это дело неблагодарное. Хочу пообещать всем нашим болельщикам, что мы приложим все усилия, чтобы «Полесье» завоевало право выступления в еврокубках в следующем сезоне».

По итогам первой части сезона Украинской Премьер-лиги 2024/25 «Полесье» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 17 матчах чемпионата.

Ранее Геннадий Буткевич поделился своими впечатлениями от украинского футбола.

По теме:
Евгений КАЛИНИЧЕНКО: «Минай имеет одну задачу – побеждать»
«Сложный переход». Синчук прокомментировал трансфер в Монреаль
Сегодня последний день трансферного окна в топ-лигах. Что ждать украинцам?
Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вус Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккей | 02 февраля 2025, 22:34 4
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним

Александр Шаповалов решил получать образование

Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
Футбол | 03 февраля 2025, 09:48 67
Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории

За Кауа Элиаса «горняки» предложили очень серьезную сумму отступных

Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Теннис | 02.02.2025, 19:25
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Сарагоса сообщила новые подробности о трансфере защитника Динамо
Футбол | 03.02.2025, 15:23
Сарагоса сообщила новые подробности о трансфере защитника Динамо
Сарагоса сообщила новые подробности о трансфере защитника Динамо
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Футбол | 03.02.2025, 06:43
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 8
Футбол
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
02.02.2025, 08:20 7
Футбол
Украинец вылетел из рейтинга топ-10 WBA после эффектного боя на шоу Усика
Украинец вылетел из рейтинга топ-10 WBA после эффектного боя на шоу Усика
01.02.2025, 19:22
Бокс
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
02.02.2025, 10:58 1
Футбол
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
02.02.2025, 23:42 16
Футбол
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
02.02.2025, 10:58 1
Бокс
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
03.02.2025, 08:45
Бокс
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
01.02.2025, 17:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем