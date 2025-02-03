Продажа не исключается. Нападающий Ромы привлекает внимание Ман Юнайтед

Аргентинский нападающий римской «Ромы» Пауло Дибала привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд рассматривает возможность подписания 31-летнего футболиста лето. Контракт Пауло с римским клубом истекает летом 2026 года. Руководство итальянского коллектива не исключает продажи игрока, если поступит выгодное предложение.

В текущем сезоне Пауло Дибала провел 27 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что опорник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Рому».