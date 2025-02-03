Продажа не исключается. Нападающий Ромы привлекает внимание Ман Юнайтед
Английский гранд интересуется Пауло Дибалой
Аргентинский нападающий римской «Ромы» Пауло Дибала привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд рассматривает возможность подписания 31-летнего футболиста лето. Контракт Пауло с римским клубом истекает летом 2026 года. Руководство итальянского коллектива не исключает продажи игрока, если поступит выгодное предложение.
В текущем сезоне Пауло Дибала провел 27 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что опорник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Рому».
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