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  4. Продажа не исключается. Нападающий Ромы привлекает внимание Ман Юнайтед
Англия
03 февраля 2025, 14:07 |
501
0

Продажа не исключается. Нападающий Ромы привлекает внимание Ман Юнайтед

Английский гранд интересуется Пауло Дибалой

03 февраля 2025, 14:07 |
501
0
Продажа не исключается. Нападающий Ромы привлекает внимание Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло дибала и Артем Довбик

Аргентинский нападающий римской «Ромы» Пауло Дибала привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд рассматривает возможность подписания 31-летнего футболиста лето. Контракт Пауло с римским клубом истекает летом 2026 года. Руководство итальянского коллектива не исключает продажи игрока, если поступит выгодное предложение.

В текущем сезоне Пауло Дибала провел 27 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что опорник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Рому».

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Пауло Дибала трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Манчестер Юнайтед Рома Рим
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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