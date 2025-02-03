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Италия
03 февраля 2025, 12:58 | Обновлено 03 февраля 2025, 12:59
910
1

Радость для Довбика. Рома интересуется именитым опорником Ман Юнайтед

Каземиро может перебраться в римский клуб

03 февраля 2025, 12:58 | Обновлено 03 февраля 2025, 12:59
910
1
Радость для Довбика. Рома интересуется именитым опорником Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Бразильский опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может стать игроком римской «Ромы», сообщает Fichajes.

По информации источника, 32-летний футболист, который не нужен главному тренеру «красных дьяволов» Рубену Амориму, привлекает внимание римского клуба, который мог бы попытаться его подписать перед закрытием трансферного окна.

В текущем сезоне Каземиро провел 23 матча на клубном уровне и забил 3 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В «Роме» играет украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что Раньери дал пресс-конференцию после матча с «Наполи».

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Продажа не исключается. Нападающий Ромы привлекает внимание Ман Юнайтед
Каземиро Рома Рим Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Артем Довбик
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Mark4854590
Аморіму не потрібна купа гравців. А в результаті МЮ бовтається в нижній частині турнірної таблиці, ще й з від'ємною різницею забитих і пропущених м'ячів
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