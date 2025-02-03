Радость для Довбика. Рома интересуется именитым опорником Ман Юнайтед
Каземиро может перебраться в римский клуб
Бразильский опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может стать игроком римской «Ромы», сообщает Fichajes.
По информации источника, 32-летний футболист, который не нужен главному тренеру «красных дьяволов» Рубену Амориму, привлекает внимание римского клуба, который мог бы попытаться его подписать перед закрытием трансферного окна.
В текущем сезоне Каземиро провел 23 матча на клубном уровне и забил 3 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
В «Роме» играет украинский нападающий Артем Довбик.
Ранее сообщалось о том, что Раньери дал пресс-конференцию после матча с «Наполи».
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