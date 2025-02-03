«Сложный переход». Синчук прокомментировал трансфер в Монреаль

Украинский вингер «Монреаля» Геннадий Синчук рассказал про свой путь адаптации ко взрослому футболу в «Металлисте» и трансфере в МЛС:

– Что тебе дал украинский взрослый футбол?

– В первую очередь, это силовой футбол. В первые полгода было тяжело перейти с юниорского чемпионата в Первую лигу. Это был сложный переход. Мы понимали, что это силовой чемпионат, но чтобы так… Мы не ожидали. Но когда ты уже немного поиграл, то понимаешь это и привыкаешь. Потом становится все легче.

– Как часто за последние годы ты слышал фразу, что за тобой смотрят, следят?

– Слышал, что следят. Мне никогда не говорили, какие команды смотрят, с кем ведутся переговоры. Чтобы не забивать голову. Мне всегда говорили: «Твоя работа играть в футбол. Ты играй. Все остальное мы сделаем».

– Расскажи немного поподробнее. Как говорили? Кто с тобой на эту тему разговаривал? Я так понимаю, что Красников?

– Руководство, агент.

– Расскажи о роли «Металлиста» в этом трансфере.

– Конечно, большая роль в этом трансфере Евгения Алексеевича Красникова. Он очень многое сделал и для этого трансфера, и вообще в моей жизни. Он меня с самого детства, с 7-8 лет ведет. Всегда меня поддерживает, помогает. Все, кто причастен к клубу «Металлист», все мне очень помогали

Геннадий Синчук перешел в «Монреаль» из «Металлиста» за 4,8 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что экс-тренер Сынчука рассказал о том, почему его удалось выгодно продать.