Экс-тренер Синчука рассказал, почему игрока удалось выгодно продать

Бывший тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко, который работал с хавбеком Геннадием Синчуком, оценил трансфер молодого игрока из Металлиста в клуб МЛС Монреаль Импакт (Болонью).

Специалист уверен, что игрока заприметили во время матчей за юношескую сборную.

«Думаю, Синчука просматривали и покупали именно на основе выступлений в юношеской сборной, не Первой лиге. И тут ключевой фактор – все матчи за сборную он провел либо хорошо, либо очень хорошо, не было плохих. Качественно играл против хороших команд, забивал Англии, Италии».

«Синчук – очень сбалансированный. Могу сказать, что нет качества, в котором вот прямо проседает. Некоторые качества выделяются, некоторые просто хорошие, но явные слабые стороны трудно заметить».

«Главное – он очень хорошо понимает игру, знает, как открываться, как держать темп», – сказал Михайленко.

Сообщалось, что трансфер принесет клубу 4,8 миллиона евро.