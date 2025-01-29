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Украина. Первая лига
29 января 2025, 18:13 | Обновлено 29 января 2025, 18:28
422
1

Экс-тренер Синчука рассказал, почему игрока удалось выгодно продать

Михайленко оценил трансфер молодого хавбека

29 января 2025, 18:13 | Обновлено 29 января 2025, 18:28
422
1
Экс-тренер Синчука рассказал, почему игрока удалось выгодно продать
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Бывший тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко, который работал с хавбеком Геннадием Синчуком, оценил трансфер молодого игрока из Металлиста в клуб МЛС Монреаль Импакт (Болонью).

Специалист уверен, что игрока заприметили во время матчей за юношескую сборную.

«Думаю, Синчука просматривали и покупали именно на основе выступлений в юношеской сборной, не Первой лиге. И тут ключевой фактор – все матчи за сборную он провел либо хорошо, либо очень хорошо, не было плохих. Качественно играл против хороших команд, забивал Англии, Италии».

«Синчук – очень сбалансированный. Могу сказать, что нет качества, в котором вот прямо проседает. Некоторые качества выделяются, некоторые просто хорошие, но явные слабые стороны трудно заметить».

«Главное – он очень хорошо понимает игру, знает, как открываться, как держать темп», – сказал Михайленко.

Сообщалось, что трансфер принесет клубу 4,8 миллиона евро.

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трансферы Болонья Металлист Харьков Монреаль Импакт Геннадий Синчук Дмитрий Михайленко
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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MaximusOne
ДК і ШД прозявили хлопця.
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