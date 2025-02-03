31.01.2025 21:45 – FT 1 : 0
Бельгия03 февраля 2025, 14:21 | Обновлено 03 февраля 2025, 14:24
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Кто на первом месте? Турнирная таблица чемпионата Бельгии после 24-го тура
«Генк» на шесть очков оторвался от ближайшего конкурента
03 февраля 2025, 14:21 | Обновлено 03 февраля 2025, 14:24
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С 31 января по 2 февраля состоялись матчи 24-го тура чемпионата Бельгии.
Лидер национального первенства «Генк» закрепился на первой строчке, одолев «Беерсхот» со счетом 1:0.
Один из самых титулованных клубов Бельгии «Андерлехт» на выезде уступил «Генту» – 0:1.
Центральный матч тура между командами «Антверпен» и «Брюгге» завершился минимальной победой первым – 2:1.
Чемпионат Бельгии. 24-й тур, 31 января – 2 февраля
- 31.01. 21:45. «Ауд-Хеверле Левен» – «Мехелен» – 1:0
- 01.02. 17:00. «Шарлеруа» – «Дендер» – 5:0
- 01.02. 19:15. «Серкль Брюгге» – «Стандарт» – 1:1
- 01.02. 21:45. «Генк» – «Беерсхот» – 1:0
- 02.02. 14:30. «Антверпен» – «Брюгге» – 2:1
- 02.02. 17:00. «Юнион Сен-Жилуаз» – «Сент-Трюйден» – 2:1
- 02.02. 19:30. «Гент» – «Андерлехт» – 1:0
- 02.02. 20:15. «Кортрейк» – «Вестерло» – 1:2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|24
|17
|3
|4
|47 - 29
|54
|2
|Брюгге
|24
|14
|6
|4
|53 - 28
|48
|3
|Юнион Сент-Жилуаз
|24
|11
|10
|3
|37 - 20
|43
|4
|Антверпен
|24
|11
|7
|6
|43 - 26
|40
|5
|Андерлехт
|24
|11
|6
|7
|42 - 23
|39
|6
|Гент
|24
|9
|9
|6
|32 - 25
|36
|7
|Стандард
|24
|9
|8
|7
|17 - 23
|35
|8
|Шарлеруа
|24
|9
|5
|10
|29 - 27
|32
|9
|Серкль Брюгге
|24
|7
|8
|9
|25 - 34
|29
|10
|Ауд-Хеверле
|24
|6
|11
|7
|20 - 24
|29
|11
|Дендер
|24
|7
|7
|10
|27 - 40
|28
|12
|Мехелен
|24
|7
|6
|11
|37 - 34
|27
|13
|Вестерло
|24
|7
|5
|12
|40 - 42
|26
|14
|Сент-Трюйден
|24
|5
|8
|11
|29 - 46
|23
|15
|Кортрейк
|24
|5
|4
|15
|19 - 45
|19
|16
|Беерсхот
|24
|2
|7
|15
|21 - 52
|13
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