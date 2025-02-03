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Чемпионат Бельгии
Ауд-Хеверле
31.01.2025 21:45 – FT 1 : 0
Мехелен
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Бельгия
03 февраля 2025, 14:21 | Обновлено 03 февраля 2025, 14:24
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Кто на первом месте? Турнирная таблица чемпионата Бельгии после 24-го тура

«Генк» на шесть очков оторвался от ближайшего конкурента

03 февраля 2025, 14:21 | Обновлено 03 февраля 2025, 14:24
132
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Кто на первом месте? Турнирная таблица чемпионата Бельгии после 24-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

С 31 января по 2 февраля состоялись матчи 24-го тура чемпионата Бельгии.

Лидер национального первенства «Генк» закрепился на первой строчке, одолев «Беерсхот» со счетом 1:0.

Один из самых титулованных клубов Бельгии «Андерлехт» на выезде уступил «Генту» – 0:1.

Центральный матч тура между командами «Антверпен» и «Брюгге» завершился минимальной победой первым – 2:1.

Чемпионат Бельгии. 24-й тур, 31 января – 2 февраля

  • 31.01. 21:45. «Ауд-Хеверле Левен» – «Мехелен» – 1:0
  • 01.02. 17:00. «Шарлеруа» – «Дендер» – 5:0
  • 01.02. 19:15. «Серкль Брюгге» – «Стандарт» – 1:1
  • 01.02. 21:45. «Генк» – «Беерсхот» – 1:0
  • 02.02. 14:30. «Антверпен» – «Брюгге» – 2:1
  • 02.02. 17:00. «Юнион Сен-Жилуаз» – «Сент-Трюйден» – 2:1
  • 02.02. 19:30. «Гент» – «Андерлехт» – 1:0
  • 02.02. 20:15. «Кортрейк» – «Вестерло» – 1:2

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 24 17 3 4 47 - 29 54
2 Брюгге 24 14 6 4 53 - 28 48
3 Юнион Сент-Жилуаз 24 11 10 3 37 - 20 43
4 Антверпен 24 11 7 6 43 - 26 40
5 Андерлехт 24 11 6 7 42 - 23 39
6 Гент 24 9 9 6 32 - 25 36
7 Стандард 24 9 8 7 17 - 23 35
8 Шарлеруа 24 9 5 10 29 - 27 32
9 Серкль Брюгге 24 7 8 9 25 - 34 29
10 Ауд-Хеверле 24 6 11 7 20 - 24 29
11 Дендер 24 7 7 10 27 - 40 28
12 Мехелен 24 7 6 11 37 - 34 27
13 Вестерло 24 7 5 12 40 - 42 26
14 Сент-Трюйден 24 5 8 11 29 - 46 23
15 Кортрейк 24 5 4 15 19 - 45 19
16 Беерсхот 24 2 7 15 21 - 52 13
Полная таблица

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Андерлехт Брюгге Беерсхот Стандард Гент Вестерло Шарлеруа Антверпен чемпионат Бельгии по футболу Мехелен Кортрейк Сент-Трюйден Ауд-Хеверле Левен Генк Серкль Брюгге Юнион Сен-Жилуаз Дендер
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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