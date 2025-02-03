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  4. Его не отпустили в Англию. Лидер Динамо продлит контракт с клубом
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 13:01 |
2748
8

Его не отпустили в Англию. Лидер Динамо продлит контракт с клубом

Назар Волошин получит новое соглашение

03 февраля 2025, 13:01 |
2748
8
Его не отпустили в Англию. Лидер Динамо продлит контракт с клубом
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Украинский вингер киевского «Динамо» Назар Волошин в ближайшее время продлит контракт со своим нынешним клубом, сообщает издание Dynamo.kiev.ua.

Действующее соглашение 21-летнего футболиста со столичной командой рассчитано до 30 декабря 2025 года.

В сезоне 2024/25 Назар Волошин провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отклонило предложение английского «Сандерленда» по аренде Назара Волошина с опцией последующего выкупа.

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Назар Волошин Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Дмитро Вус Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 8
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Ivan_33Ob
" Лідер" чудовий сарказм
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+2
Gargantua81
это ему вконкуренцию хотят гвинейца подписать
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0
VovanSidorovi4
Наверно зря продлеваеться.
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0
FunnyCat_____
Вот и отлично!
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0
Khafre
чудова новина.
Пропозорився в цьому сезоні в Лізі Європи
тепер буде позоритися в лізі Чемпіонів
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-3
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