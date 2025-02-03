Его не отпустили в Англию. Лидер Динамо продлит контракт с клубом

Украинский вингер киевского «Динамо» Назар Волошин в ближайшее время продлит контракт со своим нынешним клубом, сообщает издание Dynamo.kiev.ua.

Действующее соглашение 21-летнего футболиста со столичной командой рассчитано до 30 декабря 2025 года.

В сезоне 2024/25 Назар Волошин провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отклонило предложение английского «Сандерленда» по аренде Назара Волошина с опцией последующего выкупа.