ФОТО. Степаненко провел первую тренировку в составе турецкого клуба
Футболист сборной Украины продолжит карьеру в «Эюпспоре»
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко продолжит карьеру в турецком чемпионате – ранее о трансфере футболиста объявил «Эюпспор».
35-летний игрок провел первую тренировку в составе нового клуба – фото Степаненко и его партнеров были опубликованы в социальных сетях «Эюпспора».
Тарас договорился о сотрудничестве с руководством турецкого коллектива на ближайшие полтора года. В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах за донецкий «Шахтер» и забил один гол.
«Эюпспор» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 39 баллов. Отставание от лидера составляет 15 очков.
ФОТО. Первая тренировка Тараса Степаненко в составе «Эюпспора»
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