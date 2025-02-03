ФОТО. Степаненко провел первую тренировку в составе турецкого клуба

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко продолжит карьеру в турецком чемпионате – ранее о трансфере футболиста объявил «Эюпспор».

35-летний игрок провел первую тренировку в составе нового клуба – фото Степаненко и его партнеров были опубликованы в социальных сетях «Эюпспора».

Тарас договорился о сотрудничестве с руководством турецкого коллектива на ближайшие полтора года. В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах за донецкий «Шахтер» и забил один гол.

«Эюпспор» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 39 баллов. Отставание от лидера составляет 15 очков.

ФОТО. Первая тренировка Тараса Степаненко в составе «Эюпспора»