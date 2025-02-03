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  4. ФОТО. Степаненко провел первую тренировку в составе турецкого клуба
Турция
03 февраля 2025, 14:09 |
514
0

ФОТО. Степаненко провел первую тренировку в составе турецкого клуба

Футболист сборной Украины продолжит карьеру в «Эюпспоре»

03 февраля 2025, 14:09 |
514
0
ФОТО. Степаненко провел первую тренировку в составе турецкого клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко продолжит карьеру в турецком чемпионате – ранее о трансфере футболиста объявил «Эюпспор».

35-летний игрок провел первую тренировку в составе нового клуба – фото Степаненко и его партнеров были опубликованы в социальных сетях «Эюпспора».

Тарас договорился о сотрудничестве с руководством турецкого коллектива на ближайшие полтора года. В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах за донецкий «Шахтер» и забил один гол.

«Эюпспор» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 39 баллов. Отставание от лидера составляет 15 очков.

ФОТО. Первая тренировка Тараса Степаненко в составе «Эюпспора»

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Микола Титюк Источник: Instagram
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