Свентек идет за новым винстриком? Ига вышла в полуфинал на турнире в Чехии

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 1) в 1/4 финала хардового турнира серии WTA 500 в Остраве (Чехия) обыграла Кэти Макнелли (США, WTA 151) в двух сетах за 1 час и 55 минут.

WTA 500 Острава (Чехия). Хард в помещении. 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) – Кэти Макнелли (США) – 6:4, 6:4

Отметим, что эта победа стала уже девятой для Иги. Ранее она выиграла трофей на US Open 2022.

К слову, Свентек в 2022 году имела невероятный винстрик из 37 матчей, но она проиграла французской теннисистке в 1/16 финала Уимблдона.

A roar from Iga and the crowd 🗣️



The World No.1 picks up the win over McNally, 6-4, 6-4!#OstravaOpen pic.twitter.com/Qd6IB0gEjo