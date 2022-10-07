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  4. Свентек идет за новым винстриком? Ига вышла в полуфинал на турнире в Чехии
WTA
07 октября 2022, 21:30 |
243
0

Свентек идет за новым винстриком? Ига вышла в полуфинал на турнире в Чехии

Первая ракетка мира выиграла 9-й матч подряд

07 октября 2022, 21:30 |
243
0
Свентек идет за новым винстриком? Ига вышла в полуфинал на турнире в Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 1) в 1/4 финала хардового турнира серии WTA 500 в Остраве (Чехия) обыграла Кэти Макнелли (США, WTA 151) в двух сетах за 1 час и 55 минут.

WTA 500 Острава (Чехия). Хард в помещении. 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) – Кэти Макнелли (США) – 6:4, 6:4

Отметим, что эта победа стала уже девятой для Иги. Ранее она выиграла трофей на US Open 2022.

К слову, Свентек в 2022 году имела невероятный винстрик из 37 матчей, но она проиграла французской теннисистке в 1/16 финала Уимблдона.

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Источник Sport.ua
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