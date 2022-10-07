Свентек идет за новым винстриком? Ига вышла в полуфинал на турнире в Чехии
Первая ракетка мира выиграла 9-й матч подряд
Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 1) в 1/4 финала хардового турнира серии WTA 500 в Остраве (Чехия) обыграла Кэти Макнелли (США, WTA 151) в двух сетах за 1 час и 55 минут.
WTA 500 Острава (Чехия). Хард в помещении. 1/4 финала
Ига Свентек (Польша) – Кэти Макнелли (США) – 6:4, 6:4
Отметим, что эта победа стала уже девятой для Иги. Ранее она выиграла трофей на US Open 2022.
К слову, Свентек в 2022 году имела невероятный винстрик из 37 матчей, но она проиграла французской теннисистке в 1/16 финала Уимблдона.
A roar from Iga and the crowd 🗣️— wta (@WTA) October 7, 2022
The World No.1 picks up the win over McNally, 6-4, 6-4!#OstravaOpen pic.twitter.com/Qd6IB0gEjo
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