Невероятная победная серия Свёнтек прервалась на Уимблдоне

Французская теннисистка Ализе Корне выбила из борьбы на Уимблдоне первую ракетку мира Игу Свёнтек.

В матче третьего круга француженка одолела польку в двух сетах.

Уимблдон. Третий круг

Ализе Корне (Франция) – Ига Свёнтек (Польша) – 6:4, 6:2

У Свёнтек прервала фантастическая 37-матчевая беспроигрышная серия. Она впервые проиграла в статусе лидера рейтинга WTA.

Для Корне это четвертая в карьере победа над первой ракеткой мира. В 2014-м она трижды огорчала Серену Уильямс. В тому числе и в третьем круге Уимблдона.