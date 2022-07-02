Невероятная победная серия Свёнтек прервалась на Уимблдоне
Остановить польскую теннисистку удалось опытной француженке Ализе Корне
Французская теннисистка Ализе Корне выбила из борьбы на Уимблдоне первую ракетку мира Игу Свёнтек.
В матче третьего круга француженка одолела польку в двух сетах.
Уимблдон. Третий круг
Ализе Корне (Франция) – Ига Свёнтек (Польша) – 6:4, 6:2
У Свёнтек прервала фантастическая 37-матчевая беспроигрышная серия. Она впервые проиграла в статусе лидера рейтинга WTA.
Для Корне это четвертая в карьере победа над первой ракеткой мира. В 2014-м она трижды огорчала Серену Уильямс. В тому числе и в третьем круге Уимблдона.
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Отже замість очікуваної однієї восьмої Швьонтек - Крейчікова, на нас чекає неочікувана (вибачте за каламбури) зустріч Корне - Томлянович.
Корне ж, навпаки, любить траву і має великий досвід гри на ній. Тому все більш-менш закономірно, особливо для тих, хто дивився минулу гру Свьонтек з Керкхов.