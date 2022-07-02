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  4. Невероятная победная серия Свёнтек прервалась на Уимблдоне
Уимблдон
02 июля 2022, 19:34 | Обновлено 02 июля 2022, 19:40
1266
4

Невероятная победная серия Свёнтек прервалась на Уимблдоне

Остановить польскую теннисистку удалось опытной француженке Ализе Корне

02 июля 2022, 19:34 | Обновлено 02 июля 2022, 19:40
1266
4
Невероятная победная серия Свёнтек прервалась на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ализе Корне

Французская теннисистка Ализе Корне выбила из борьбы на Уимблдоне первую ракетку мира Игу Свёнтек.

В матче третьего круга француженка одолела польку в двух сетах.

Уимблдон. Третий круг
Ализе Корне (Франция) – Ига Свёнтек (Польша) – 6:4, 6:2

У Свёнтек прервала фантастическая 37-матчевая беспроигрышная серия. Она впервые проиграла в статусе лидера рейтинга WTA.

Для Корне это четвертая в карьере победа над первой ракеткой мира. В 2014-м она трижды огорчала Серену Уильямс. В тому числе и в третьем круге Уимблдона. 

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Ализе Корне Ига Свёнтек Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Sashamar
Швьонтек жива людина, і десь ця серія повинна була перерватися. Вона і в минулому матчі виглядала невпевнено, тобто на Вімблдон прийшовся функціональний спад.
А за Корне можна тільки порадіти, друга молодість у 32.
Отже замість очікуваної однієї восьмої Швьонтек - Крейчікова, на нас чекає неочікувана (вибачте за каламбури) зустріч Корне - Томлянович.
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+3
Stanislav Matusevych
Ігу шкода, але потрібно бути об'єктивним. Трава - це особливе покриття, а Вімблдон - особливий турнір, що якнайкраще стало очевидним цього року. Не зіграти жодного матчу на траві, а потім приїхати і всіх порвати на Вімблдоні здатні лише Великі. Іга, за всієї поваги, поки до них не відноситься, хоч і має шанси з часом долучитися до когорти.
Корне ж, навпаки, любить траву і має великий досвід гри на ній. Тому все більш-менш закономірно, особливо для тих, хто дивився минулу гру Свьонтек з Керкхов.
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0
kollekciy
Мені цікаво було яким буде кінець переможної серії, неочікувано набравшої ходи Свьонтек. Але такого легкого програшу, та ще й Корне не очікував. Хоча вже в попередні грі взагалі з слабкою суперницею полька вже чудила.
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0
Александр Науменко
Все колись закінчується. Пропоную придивитися до Хармоні Тан. Здається народжується друга Барті, та ще й більш варіативна. Дивився всі три її гри, отримав колосальне задаволення. Не здивуюсь якщо візьме титул.
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0
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