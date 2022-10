Определился соперник Джоковича в финале турнира в Израиле

Хорватский теннисист Марин Чилич (АТР 16) выиграл в полуфинале хардового турнира серии АТР 250 в Тель-Авиве (Израиль) Констана Лестьенна (Франция, ATP 68) в двух сетах за 1 час и 45 минут.

АТР Тель-Авив. Хард. 1/2 финала

Констан Лестьенн – Марин Чилич [2] – 5:7, 3:6

Для Марина это будет 36-й финал на уровне АТР в карьере. Он поборется за свой 21-й трофей.

В финале ему предстоит сыграть против Новака Джоковича, который в полуфинальном матче обыграл Романа Сафиуллина.

Счет в личных встречах 12:1 в пользу Новака. Матч состоится 2 октября не ранее 18:30 по Киеву.

Too strong 👏@cilic_marin defeats Lestienne 7-5 6-3 to make tomorrow's final against Djokovic! pic.twitter.com/XF0msivwej