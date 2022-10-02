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ATP
02 октября 2022, 03:15 |
48
0

Определился соперник Джоковича в финале турнира в Израиле

Чилич поборется с сербом за трофей

02 октября 2022, 03:15 |
48
0
Определился соперник Джоковича в финале турнира в Израиле
АТР. Марин Чилич

Хорватский теннисист Марин Чилич (АТР 16) выиграл в полуфинале хардового турнира серии АТР 250 в Тель-Авиве (Израиль) Констана Лестьенна (Франция, ATP 68) в двух сетах за 1 час и 45 минут.

АТР Тель-Авив. Хард. 1/2 финала

Констан Лестьенн – Марин Чилич [2] – 5:7, 3:6

Для Марина это будет 36-й финал на уровне АТР в карьере. Он поборется за свой 21-й трофей.

В финале ему предстоит сыграть против Новака Джоковича, который в полуфинальном матче обыграл Романа Сафиуллина.

Счет в личных встречах 12:1 в пользу Новака. Матч состоится 2 октября не ранее 18:30 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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