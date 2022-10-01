Джокович разобрался с россиянином в полуфинале турнира в Израиле

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия, ATP 7) вышел в финал хардового турнира серии АТР 250 в Тель-Авиве (Израиль). В полуфинальном матче серб обыграл Романа Сафиуллина (россия, ATP 104) в двух сетах за 1 час и 40 минут.

АТР 250 Тель-Авив. Хард в помещении. 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Роман Сафиуллин – 6:1, 7:6 (7:4)

Легендарный Джокович поборется за 89-й титул АТР.

В финале Новак сыграет с победителем матча Констан Лестьенн (Франция, ATP 68) – Марин Чилич (Хорватия, ATP 16).