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  4. ЧИЛИЧ: «Синнер и Алькарас психологически не дотягивают до Новака и Рафы»
ATP
04 ноября 2024, 23:34 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:35
78
0

ЧИЛИЧ: «Синнер и Алькарас психологически не дотягивают до Новака и Рафы»

Победитель US Open 2014 высказался о молодом поколении

04 ноября 2024, 23:34 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:35
78
0
ЧИЛИЧ: «Синнер и Алькарас психологически не дотягивают до Новака и Рафы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марин Чилич

Чемпион US Open 2014 года, хорват Марин Чилич, отметил, что итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас пока не достигли уровня психологической подготовки, характерного для Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера.

«Новак и Рафа обладают схожим ментальным подходом. Если ваша голова не в порядке с первого розыгрыша, лучше сразу уходить. Необходимо быть морально готовым к игре с самого начала, так как как только они войдут в ритм, пути назад уже не будет. С Роджером всё по-другому: он великолепно подает, атакует и умеет менять темп игры. Если сравнить их с молодыми игроками, Синнером и Алькарасом, становится очевидно, что Янник и Карлос еще не достигли того уровня психологической подготовки, который был у Новака, Рождера и Рафы», - цитирует Чилича We love tennis.

Напомним, что хорват недавно вернулся после травмы и сразу же поставил новый рекорд на турнире в Китае.

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Рафаэль Надаль Янник Синнер Марин Чилич Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист)
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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