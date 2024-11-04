ЧИЛИЧ: «Синнер и Алькарас психологически не дотягивают до Новака и Рафы»

Чемпион US Open 2014 года, хорват Марин Чилич, отметил, что итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас пока не достигли уровня психологической подготовки, характерного для Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера.

«Новак и Рафа обладают схожим ментальным подходом. Если ваша голова не в порядке с первого розыгрыша, лучше сразу уходить. Необходимо быть морально готовым к игре с самого начала, так как как только они войдут в ритм, пути назад уже не будет. С Роджером всё по-другому: он великолепно подает, атакует и умеет менять темп игры. Если сравнить их с молодыми игроками, Синнером и Алькарасом, становится очевидно, что Янник и Карлос еще не достигли того уровня психологической подготовки, который был у Новака, Рождера и Рафы», - цитирует Чилича We love tennis.

Напомним, что хорват недавно вернулся после травмы и сразу же поставил новый рекорд на турнире в Китае.