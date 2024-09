Исторический рекорд Чилича. Стали известны победители турниров ATP в Китае

Состоялись финальные матчи на турнирах ATP 250 в Китае.

В Ченду свой первый титул ATP выиграл 19-летний китайский теннисист Шан Цзюньчэн. Итальянец Лоренцо Музетти проиграл третий из трех финалов в этом сезоне.

В Ханчжоу 35-летний Марин Чилич в поединке за титул оказался сильнее Чжана Чжичжэня. Для хорвата это был 21-й титул в карьере.

Ченду. Финал

Шан Цзюньчэн (Китай) – Лоренцо Музетти (Италия) – 7:6(4), 6:1

Ханчжоу. Финал

Марин Чилич (Хорватия) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 7:6(5), 7:6(5)

Интересно, что Чилич начал соревнования в Ханчжоу на 777-й строчке мирового рейтинга и стал теннисистом с самым низким рейтингом, побеждавшим на турнире АТР-тура в истории. Он побил рекорд Ллейтона Хьюитта, который выиграл титул в Аделаиде 1998 года, будучи 550-й ракеткой мира.

Into the history books 📖@cilic_marin becomes the lowest ranked ATP Tour winner in history starting the #HangzhouOpen ranked No.777! pic.twitter.com/uHQZKVrJCq