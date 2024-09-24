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ATP
24 сентября 2024, 16:39 | Обновлено 24 сентября 2024, 16:54
148
0

Исторический рекорд Чилича. Стали известны победители турниров ATP в Китае

Завершились соревнования в Ченду и в Ханчжоу

24 сентября 2024, 16:39 | Обновлено 24 сентября 2024, 16:54
148
0
Исторический рекорд Чилича. Стали известны победители турниров ATP в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Марин Чилич

Состоялись финальные матчи на турнирах ATP 250 в Китае.

В Ченду свой первый титул ATP выиграл 19-летний китайский теннисист Шан Цзюньчэн. Итальянец Лоренцо Музетти проиграл третий из трех финалов в этом сезоне.

В Ханчжоу 35-летний Марин Чилич в поединке за титул оказался сильнее Чжана Чжичжэня. Для хорвата это был 21-й титул в карьере.

Ченду. Финал
Шан Цзюньчэн (Китай) – Лоренцо Музетти (Италия) – 7:6(4), 6:1

Ханчжоу. Финал
Марин Чилич (Хорватия) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 7:6(5), 7:6(5)

Интересно, что Чилич начал соревнования в Ханчжоу на 777-й строчке мирового рейтинга и стал теннисистом с самым низким рейтингом, побеждавшим на турнире АТР-тура в истории. Он побил рекорд Ллейтона Хьюитта, который выиграл титул в Аделаиде 1998 года, будучи 550-й ракеткой мира.

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Марин Чилич Чжан Чжичжэнь Шан Цзюньчэн Лоренцо Музетти
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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