Китай – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы Е Китай встретится с Германией. Ориентировочное время начала первой игры – 11:00 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа Е, Перт. 30 декабря

11:00. Китай – Германия

Чжан Чжичжэнь – Александр Зверев – 6:2, 0:6, 2:6

Чжан Чжичжэнь – – 6:2, 0:6, 2:6 Гао Синьюй – Лаура Зигемунд

Гао Синьюй – Лаура Зигемунд Гао Синьюй / Бай Янь – Лаура Зигемунд / Александр Зверев

В одной группе Китай и Германия выступают вместе с Бразилией.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей