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30 декабря 2024, 13:35 | Обновлено 30 декабря 2024, 13:42
214
1

Китай – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 30 декабря в 11:00

30 декабря 2024, 13:35 | Обновлено 30 декабря 2024, 13:42
214
1
Китай – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

30 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы Е Китай встретится с Германией. Ориентировочное время начала первой игры – 11:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа Е, Перт. 30 декабря

11:00. Китай – Германия

  • Чжан Чжичжэнь – Александр Зверев – 6:2, 0:6, 2:6
  • Гао Синьюй – Лаура Зигемунд
  • Гао Синьюй / Бай Янь – Лаура Зигемунд / Александр Зверев

В одной группе Китай и Германия выступают вместе с Бразилией.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
Матч Китай- Німеччина!?🤣🤣
звєрєв такий же німець , як Земля пласка! Моска...льський підар з німецьким паспортом!
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