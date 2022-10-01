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WTA
01 октября 2022, 13:33 | Обновлено 01 октября 2022, 13:37
521
2

Снигур проиграла выигранный матч в квалификации турнира в Чехии

Дарья уступила 30-летней испанке

01 октября 2022, 13:33 | Обновлено 01 октября 2022, 13:37
521
2
Снигур проиграла выигранный матч в квалификации турнира в Чехии
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила выступление на турнире серии WTA 500 в Остраве (Чехия). В первом раундк квалификации украинка проиграла 30-летней испанке Георгине Гарсии Перес (WTA 344).

WTA 500 Острава. Хард в помещении. Квалификация

Георгина Гарсия Перес – Дарья Снигур – 4:6, 7:6 (7:5), 6:4

Отметим, что во втором сете Дарья уверенно побеждала со счетом 4:1* (30:0), но упустила преимущество, проиграла второй сет на тай-брейке и в третьей партии игру уже контролировала ее соперница.

Ранее Снигур также не смогла пробиться в основную сетку на турнире в Таллинне (Эстония).

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Дарья Снигур WTA Острава
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Класична схема: виграний перший, невтримана перевага в другому, програш на таї, третій можна не грати. Завтра Томлянович розчавить іспанку і не помітить, будемо відверті, з Дариной було б те саме.
Головне щоб продовжувала чіплятися за WTA і не поверталася в теплу ванну ITF.
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Spectra
С каждым матчем Даша подтверждает, что победа над Симоной Халеп была случайностью...
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