Снигур проиграла выигранный матч в квалификации турнира в Чехии

Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила выступление на турнире серии WTA 500 в Остраве (Чехия). В первом раундк квалификации украинка проиграла 30-летней испанке Георгине Гарсии Перес (WTA 344).

WTA 500 Острава. Хард в помещении. Квалификация

Георгина Гарсия Перес – Дарья Снигур – 4:6, 7:6 (7:5), 6:4

Отметим, что во втором сете Дарья уверенно побеждала со счетом 4:1* (30:0), но упустила преимущество, проиграла второй сет на тай-брейке и в третьей партии игру уже контролировала ее соперница.

Ранее Снигур также не смогла пробиться в основную сетку на турнире в Таллинне (Эстония).