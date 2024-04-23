ITF23 апреля 2024, 12:05 | Обновлено 23 апреля 2024, 12:12
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Дарья Снигур – Зозия Кардава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Лопоте
23 апреля 2024, 12:05 | Обновлено 23 апреля 2024, 12:12
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23 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) нечнет выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).
В матче 1-го раунда основы первая сеяная украинка сыграет против представительницы Грузии Зозии Кардавы. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Золотаревой (№663 WTA).
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