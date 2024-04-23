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ITF
23 апреля 2024, 12:05 | Обновлено 23 апреля 2024, 12:12
182
0

Дарья Снигур – Зозия Кардава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Лопоте

23 апреля 2024, 12:05 | Обновлено 23 апреля 2024, 12:12
182
0
Дарья Снигур – Зозия Кардава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

23 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) нечнет выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).

В матче 1-го раунда основы первая сеяная украинка сыграет против представительницы Грузии Зозии Кардавы. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Золотаревой (№663 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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