Дарья Снигур – Зозия Кардава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) нечнет выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).

В матче 1-го раунда основы первая сеяная украинка сыграет против представительницы Грузии Зозии Кардавы. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Золотаревой (№663 WTA).

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