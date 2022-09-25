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WTA
25 сентября 2022, 15:08 | Обновлено 25 сентября 2022, 15:48
257
2

Снигур проиграла в финале квалификации на турнире в Эстонии

Дарья уступила Кэти Бултер из Великобритании

25 сентября 2022, 15:08 | Обновлено 25 сентября 2022, 15:48
257
2
Снигур проиграла в финале квалификации на турнире в Эстонии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№111 WTA) проиграла в финале квалификации турнира WTA 250 в Эстонии.

В финале отбора украинка, посеянная под пятым номером, уступила 11-й сеяной Кэти Бултер из Великобритании (№148 WTA).

Таллинн. Финал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Кэти Бултер (Великобритания)​ – 6:1, 4:6, 3:6

В основе соревнований в Таллинне сыграет Марта Костюк.

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
дуже слабка 1 подача та і грала якось неваріантивно в 2 і 3 сеті
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Spectra
Какая Даша нестабильная прекрасный 1 сет, потом соперница контролировала весь матч, а у Дашы плана B на игру - нет. Не все потерено у Даши, будет лаки-лузер, на который Даша может претендовать. Может повезёт, и мы в основе увидим другую Дашу, как было с Симоной.
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