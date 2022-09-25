WTA25 сентября 2022, 15:08 | Обновлено 25 сентября 2022, 15:48
257
2
Снигур проиграла в финале квалификации на турнире в Эстонии
Дарья уступила Кэти Бултер из Великобритании
25 сентября 2022, 15:08 | Обновлено 25 сентября 2022, 15:48
257
2
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№111 WTA) проиграла в финале квалификации турнира WTA 250 в Эстонии.
В финале отбора украинка, посеянная под пятым номером, уступила 11-й сеяной Кэти Бултер из Великобритании (№148 WTA).
Таллинн. Финал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:1, 4:6, 3:6
В основе соревнований в Таллинне сыграет Марта Костюк.
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Комментарии 2
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дуже слабка 1 подача та і грала якось неваріантивно в 2 і 3 сеті
Какая Даша нестабильная прекрасный 1 сет, потом соперница контролировала весь матч, а у Дашы плана B на игру - нет. Не все потерено у Даши, будет лаки-лузер, на который Даша может претендовать. Может повезёт, и мы в основе увидим другую Дашу, как было с Симоной.
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