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  4. Костюк узнала свою первую соперницу на турнире в Таллинне
WTA
24 сентября 2022, 13:37 | Обновлено 24 сентября 2022, 18:43
758
1

Костюк узнала свою первую соперницу на турнире в Таллинне

Украинка встретится с представительницей США

24 сентября 2022, 13:37 | Обновлено 24 сентября 2022, 18:43
758
1
Костюк узнала свою первую соперницу на турнире в Таллинне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 56) в первом раунде хардового турнира серии WTA 250 в Таллинне (Эстония) встретится с Бернардой Перой (США, WTA 43).

Отметим, что ранее теннисистки уже встречались трижды и все 3 раза победу одерживала Марта.

Последнюю игру девушки сыграли между собой в прошлом году в Клуж-Напоке (Румыния).

Дата и время начала матча пока что неизвестна.

Ранее с этого турнира снялась Даяна Ястремская, а также Ангелина Калинина.

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Марта Костюк WTA Таллинн Бернарда Пера
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Источник Sport.ua
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Пик Перы прошел можно спокойно её обыгрывать!
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