WTA24 сентября 2022, 13:37 | Обновлено 24 сентября 2022, 18:43
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Костюк узнала свою первую соперницу на турнире в Таллинне
Украинка встретится с представительницей США
24 сентября 2022, 13:37 | Обновлено 24 сентября 2022, 18:43
758
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 56) в первом раунде хардового турнира серии WTA 250 в Таллинне (Эстония) встретится с Бернардой Перой (США, WTA 43).
Отметим, что ранее теннисистки уже встречались трижды и все 3 раза победу одерживала Марта.
Последнюю игру девушки сыграли между собой в прошлом году в Клуж-Напоке (Румыния).
Дата и время начала матча пока что неизвестна.
Ранее с этого турнира снялась Даяна Ястремская, а также Ангелина Калинина.
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