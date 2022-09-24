Костюк узнала свою первую соперницу на турнире в Таллинне

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 56) в первом раунде хардового турнира серии WTA 250 в Таллинне (Эстония) встретится с Бернардой Перой (США, WTA 43).

Отметим, что ранее теннисистки уже встречались трижды и все 3 раза победу одерживала Марта.

Последнюю игру девушки сыграли между собой в прошлом году в Клуж-Напоке (Румыния).

Дата и время начала матча пока что неизвестна.

Ранее с этого турнира снялась Даяна Ястремская, а также Ангелина Калинина.