Калинина не сыграет на турнире в Таллине

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) не сыграет на турнире WTA 250 в Таллине, который состоится на следующей неделе.

В основной сетке украинку заменит китаянка Ван Сиюй (№78 WTA).

Отметим, что Калинина снялась с US Open по причине болезни и пока что на корт не выходит.