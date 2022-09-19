WTA19 сентября 2022, 11:21 | Обновлено 19 сентября 2022, 11:22
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Калинина не сыграет на турнире в Таллине
Ангелина все еще не отошла от болезни
19 сентября 2022, 11:21 | Обновлено 19 сентября 2022, 11:22
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) не сыграет на турнире WTA 250 в Таллине, который состоится на следующей неделе.
В основной сетке украинку заменит китаянка Ван Сиюй (№78 WTA).
Отметим, что Калинина снялась с US Open по причине болезни и пока что на корт не выходит.
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