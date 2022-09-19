Даяна Ястремская снялась с турнира в Таллине. Теперь она вернется в Одессу

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 89) снялась с турнира серии WTA 250 в Таллине (Эстония), который пройдет с 26 сентября по 2 октября. Также под вопросом и ее участие на турнире в Остраве (Чехия), который пройдет с 3 по 9 октября.

Об этом украинка сообщила в своем Instagram:

«Привет всем, просто краткий апдейт. Я планировала играть в Эстонии и Остраве, но, сделав несколько анализов моего запястья, с которым у меня были проблемы последние 10 дней, я решила вернуться в Одессу и пройти несколько дней лечения у своего врача и посмотреть, как оно будет себя дальше вести.

Я надеюсь, что буду готова к Остраве, но не уверена... Спасибо, я буду держать вас в курсе!»

Отметим, что неделей ранее Даяна в конце матча против Эммы Радукану получила травму запястья и снялась, не доиграв последний гейм.

К слову, на турнире в Таллине не сыграет и Ангелина Калинина, которая до сих пор не оправилась после болезни с US Open.