Украинская теннисистка Дарья Снигур в воскресенье стала чемпионкой на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).

В финале первая сеяная украинка обыграла седьмую сеяную Валентину Ризер из Швейцарии – 6:3, 6:2.

Снигур в третий раз играла на этих соревнованиях на Корсике, но впервые завоевала титул. Всего на ее счету уже 9 выигранных турниров ITF.

ФОТО. Снигур выиграла турнир ITF на Корсике. Как это было