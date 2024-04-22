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  4. ФОТО. Снигур выиграла турнир ITF на Корсике. Как это было
ITF
22 апреля 2024, 11:03 |
235
0

ФОТО. Снигур выиграла турнир ITF на Корсике. Как это было

Дарья стала чемпионкой в Кальви

22 апреля 2024, 11:03 |
235
0
ФОТО. Снигур выиграла турнир ITF на Корсике. Как это было
LadiesOpenCalvi. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур в воскресенье стала чемпионкой на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).

В финале первая сеяная украинка обыграла седьмую сеяную Валентину Ризер из Швейцарии – 6:3, 6:2.

Снигур в третий раз играла на этих соревнованиях на Корсике, но впервые завоевала титул. Всего на ее счету уже 9 выигранных турниров ITF.

ФОТО. Снигур выиграла турнир ITF на Корсике. Как это было

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Дарья Снигур – Валентина Ризер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур Валентина Ризер ITF Кальви трофеи украинцев в теннисе
Владимир Клепач Источник: Facebook
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