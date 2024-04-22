ITF22 апреля 2024, 11:03 |
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ФОТО. Снигур выиграла турнир ITF на Корсике. Как это было
Дарья стала чемпионкой в Кальви
22 апреля 2024, 11:03 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур в воскресенье стала чемпионкой на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).
В финале первая сеяная украинка обыграла седьмую сеяную Валентину Ризер из Швейцарии – 6:3, 6:2.
Снигур в третий раз играла на этих соревнованиях на Корсике, но впервые завоевала титул. Всего на ее счету уже 9 выигранных турниров ITF.
ФОТО. Снигур выиграла турнир ITF на Корсике. Как это было
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