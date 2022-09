Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир в Украине – мое самое большое желание»

Бывший футболист и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, которому сегодня исполнилось 46 лет, рассказал о самом большом желании.

«Все, чего я прошу на день рождения – это мир. Мир в Украине – это мое самое большое желание сегодня», - написал Шевченко.

All I ask for my birthday is Peace 🇺🇦🙏🏼 pic.twitter.com/3zNN5x2dtm