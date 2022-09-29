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29 сентября 2022, 12:41 | Обновлено 29 сентября 2022, 12:48
197
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир в Украине – мое самое большое желание»

Легендарному украинскому футболисту исполнилось 46 лет

29 сентября 2022, 12:41 | Обновлено 29 сентября 2022, 12:48
197
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир в Украине – мое самое большое желание»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший футболист и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, которому сегодня исполнилось 46 лет, рассказал о самом большом желании.

«Все, чего я прошу на день рождения – это мир. Мир в Украине – это мое самое большое желание сегодня», - написал Шевченко.

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Источник Sport.ua
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