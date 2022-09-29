Другие новости29 сентября 2022, 12:41 | Обновлено 29 сентября 2022, 12:48
197
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир в Украине – мое самое большое желание»
Легендарному украинскому футболисту исполнилось 46 лет
29 сентября 2022, 12:41 | Обновлено 29 сентября 2022, 12:48
197
0
Бывший футболист и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, которому сегодня исполнилось 46 лет, рассказал о самом большом желании.
«Все, чего я прошу на день рождения – это мир. Мир в Украине – это мое самое большое желание сегодня», - написал Шевченко.
All I ask for my birthday is Peace 🇺🇦🙏🏼 pic.twitter.com/3zNN5x2dtm— Andriy Shevchenko (@jksheva7) September 29, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 сентября 2022, 13:25 83
Обозреватель Sport.ua не видит будущего у «сине-желтых» во главе с Александром Петраковым
Футбол | 28 сентября 2022, 16:17 10
Динияр Билялетдинов 19 лет назад проходил воинскую службу
Футбол | 29.09.2022, 07:50
Хоккей | 28.09.2022, 20:23
Футбол | 29.09.2022, 10:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.09.2022, 23:38 134
27.09.2022, 20:23 27
28.09.2022, 11:15
27.09.2022, 18:23 2
27.09.2022, 08:38
27.09.2022, 15:10 25
27.09.2022, 09:40 13
28.09.2022, 10:52 42