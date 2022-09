Манчини вышел на третье место по победам со сборной Италии

Вчера сборная Италии в заключительном туре Лиги наций на выезде обыграла Венгрию 2:0. Для главного тренера итальянцев Роберто Манчини эта победа стала 34-й у руля «Скуадры Адзурры».

По этому показателю он догнал Арриго Сакки, с которым они делят третье место. При этом Сакки 34 победы одержал за 53 матча, Манчини понадобилось 55 игр.

Первые две строчки занимают Витторио Поццо (63 победы в 95 матчах) и Энцо Беарзот (40 побед в 88 матчах).

Манчини возглавляет сборную Италии с 2018 года. Он привел команду к победе на Евро-2020, но не сумел преодолеть отбор на ЧМ-2022.

34 - Roberto Mancini won his 34th game as Italy manager, reaching Arrigo Sacchi as the manager with the third-most games won with Azzurri. Podium.#UngheriaItalia pic.twitter.com/qsgQNeXMae