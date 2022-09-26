Италия уверенно обыграла Венгрию и пробилась в финал четырех Лиги наций

Сегодня, 26 сентября, состоялся матч 6-го туру Лиги наций между сборными Венгрии и Италии.

Переда началом матча Венгрия лидировала в группе после сенсационной победы над Германией, а Италия располагалась на 2-й позици. Венграм была выгодна ничья для выхода в финал четырех Лиги наций, а Италии нужна была только победа.

По итогу итальянцы одолели своих соперников и заняли 1-е место. Уверенная победа 2:0 и билет в финал четырых.

Лина наций. Группа А3

6-й тур. 26 сентября

Венгрия – Италия – 0:2

Голы: Распадори, 27, Димарко, 52

Венгрия: Гулачи, Фиола , Орбан, Ланг, Салаи, Керкез (Газдаг, 57), Него (Болла, 75), Надь (Стайлз, 46), Собослаи (Кляйнхайслер, 85), Шафер, Салаи (Адам, 75).



Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо (Маццокки, 90), Бонуччи, Толои, Ачерби (Бастони, 46), Димарко, Жоржиньо (Побега, 73), Кристанте, Барелла, Распадори (Скамакка, 72), Ньонто (Габбьядини, 66).



Предупреждения: Ачерби (34), Салаи (45), Фиола (87)

Турнирная таблица группы