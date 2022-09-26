Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия уверенно обыграла Венгрию и пробилась в финал четырех Лиги наций
Лига наций
Венгрия
26.09.2022, FT 0 : 2
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
26 сентября 2022, 23:40 | Обновлено 27 сентября 2022, 00:03
509
1

Италия уверенно обыграла Венгрию и пробилась в финал четырех Лиги наций

Новой сенсации не получилось

26 сентября 2022, 23:40 | Обновлено 27 сентября 2022, 00:03
509
1
Италия уверенно обыграла Венгрию и пробилась в финал четырех Лиги наций
Instagram

Сегодня, 26 сентября, состоялся матч 6-го туру Лиги наций между сборными Венгрии и Италии.

Переда началом матча Венгрия лидировала в группе после сенсационной победы над Германией, а Италия располагалась на 2-й позици. Венграм была выгодна ничья для выхода в финал четырех Лиги наций, а Италии нужна была только победа.

По итогу итальянцы одолели своих соперников и заняли 1-е место. Уверенная победа 2:0 и билет в финал четырых.

Лина наций. Группа А3

6-й тур. 26 сентября

Венгрия – Италия – 0:2

Голы: Распадори, 27, Димарко, 52

Венгрия: Гулачи, Фиола , Орбан, Ланг, Салаи, Керкез (Газдаг, 57), Него (Болла, 75), Надь (Стайлз, 46), Собослаи (Кляйнхайслер, 85), Шафер, Салаи (Адам, 75).

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо (Маццокки, 90), Бонуччи, Толои, Ачерби (Бастони, 46), Димарко, Жоржиньо (Побега, 73), Кристанте, Барелла, Распадори (Скамакка, 72), Ньонто (Габбьядини, 66).

Предупреждения: Ачерби (34), Салаи (45), Фиола (87)

Турнирная таблица группы

По теме:
Румыния вынесла Боснию, но вылетела в лигу С
ФОТО. Визит Усика. Тренировка сборной Украины накануне матча с Шотландией
Итог дня Лиги наций. Италия в полуфинале, гол Цитаишвили. Турнирные таблицы
сборная Италии по футболу сборная Венгрии по футболу Лига наций Венгрия - Италия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец Александр Нойок нашел себе новый клуб
Футбол | 26 сентября 2022, 22:23 0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец Александр Нойок нашел себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец Александр Нойок нашел себе новый клуб

30-летний хавбек продолжит карьеру в израильском «Маккаби» Бней-Рейне

Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 26 сентября 2022, 16:45 2
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Австралии с 22 сентября по 1 октября

Вацко рассказал о зарплате Петракова и перспективах тренера в сборной
Футбол | 26.09.2022, 16:49
Вацко рассказал о зарплате Петракова и перспективах тренера в сборной
Вацко рассказал о зарплате Петракова и перспективах тренера в сборной
Конфликт в Динамо. Новичок не хочет играть левым вингером
Футбол | 26.09.2022, 19:45
Конфликт в Динамо. Новичок не хочет играть левым вингером
Конфликт в Динамо. Новичок не хочет играть левым вингером
Джо ДЖОЙС: «Против Усика смогу боксировать лучше, чем Джошуа»
Бокс | 26.09.2022, 17:53
Джо ДЖОЙС: «Против Усика смогу боксировать лучше, чем Джошуа»
Джо ДЖОЙС: «Против Усика смогу боксировать лучше, чем Джошуа»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Veter
После 0:2 стало уверенно. А при 0:1 мадьяры обязаны были сравнять счёт, но мяч не шёл. Потому что Не забиваете вы, то и гуд бай.
Чемпионы на одних мадьярах и вылезли,  взяв все +6. Даже несмотря на погром в Германии 2:5. Вот могут они решающие матчи играть.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 сек. Алкоголь и спорт не дружат
ВИДЕО. Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 сек. Алкоголь и спорт не дружат
25.09.2022, 07:23
Бокс
Шахтер проиграл спарринг Радомяку. Марьян Швед получил травму
Шахтер проиграл спарринг Радомяку. Марьян Швед получил травму
25.09.2022, 01:10 6
Футбол
Армения – Украина – 0:5. Разгром в Ереване. Видео голов и обзор матча
Армения – Украина – 0:5. Разгром в Ереване. Видео голов и обзор матча
25.09.2022, 00:23
Футбол
Фьюри рассказал, за сколько раундов уничтожит Усика
Фьюри рассказал, за сколько раундов уничтожит Усика
26.09.2022, 10:58 1
Бокс
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
25.09.2022, 00:55 2
Футбол
Джо Джойс – Джозеф Паркер. Мощный удар в челюсть. Видео боя и нокаута
Джо Джойс – Джозеф Паркер. Мощный удар в челюсть. Видео боя и нокаута
25.09.2022, 06:50
Бокс
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
26.09.2022, 17:35 3
Футбол
ФОТО. Усик поздравил свою очаровательную супругу с годовщиной свадьбы
ФОТО. Усик поздравил свою очаровательную супругу с годовщиной свадьбы
25.09.2022, 17:07 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности