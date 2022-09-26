Италия уверенно обыграла Венгрию и пробилась в финал четырех Лиги наций
Новой сенсации не получилось
Сегодня, 26 сентября, состоялся матч 6-го туру Лиги наций между сборными Венгрии и Италии.
Переда началом матча Венгрия лидировала в группе после сенсационной победы над Германией, а Италия располагалась на 2-й позици. Венграм была выгодна ничья для выхода в финал четырех Лиги наций, а Италии нужна была только победа.
По итогу итальянцы одолели своих соперников и заняли 1-е место. Уверенная победа 2:0 и билет в финал четырых.
Лина наций. Группа А3
6-й тур. 26 сентября
Венгрия – Италия – 0:2
Голы: Распадори, 27, Димарко, 52
Венгрия: Гулачи, Фиола , Орбан, Ланг, Салаи, Керкез (Газдаг, 57), Него (Болла, 75), Надь (Стайлз, 46), Собослаи (Кляйнхайслер, 85), Шафер, Салаи (Адам, 75).
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо (Маццокки, 90), Бонуччи, Толои, Ачерби (Бастони, 46), Димарко, Жоржиньо (Побега, 73), Кристанте, Барелла, Распадори (Скамакка, 72), Ньонто (Габбьядини, 66).
Предупреждения: Ачерби (34), Салаи (45), Фиола (87)
Турнирная таблица группы
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