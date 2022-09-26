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Лига наций
Венгрия
26.09.2022 21:45 - : -
Италия
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Лига наций
26 сентября 2022, 11:00 | Обновлено 26 сентября 2022, 11:41
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Венгрия – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок за выход в финал четырех

26 сентября 2022, 11:00 | Обновлено 26 сентября 2022, 11:41
252
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Венгрия – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 26 сентября, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» состоится поединок заключительного тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Венгрии примет национальную команду Италии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Венгрия

Венгры под руководством итальянского специалиста Марко Росси превзошли себя полностью. В таком сложном квартете команда за тур до конца сенсационно занимает первое место и у нее есть все шансы попасть в плей-офф. Для этого нужно просто не проиграть.

Сборная Венгрии набрала 10 очков и даже в случае ничейного исхода сохранит лидерство. С другой стороны, есть мотивация продолжить серию побед. Ранее на своем поле «волшебным мадьярам» удалось обуздать грозных Англию (4:0) и Германию (1:0).

Италия

Команду Роберто Манчини устроит только победа, которых у нее всего лишь две в этом розыгрыше Лиги наций. Сейчас «лазурная команда» имеет в активе 8 пунктов и ничья никак не сыграет ей на руку.

В прошлом туре подопечные Манчини обыграли англичан со счетом 1:0, прервав серию из двух матчей без побед, в которой они проиграли Германии 2:5 и сыграли вничью с английской командой (0:0).

Стоит отметить, что в первом круге Италия в июне сумела выиграть у Венгрии на своем поле со счетом 2:1. Действующие чемпионы Европы, как и венгры, не попали на чемпионат мира 2022, поэтому изо всех сил будут пытаться добиться успеха в Лиге наций.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Италия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.01 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Венгрия: Дибус – Аттила Салаи, Лонг, Фиоло, Наги, Шафер, Надь, Него, Шен, Варга, Адам Салаи.

Италия: Доннарумма – Эмерсон, Бастони, Бонуччи, Ди Лоренцо, Барелла, Кристанте, Канчелье, Гнонто, Иммобиле, Политано.

26 сентября, понедельник

Венгрия – Италия
Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена». 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch
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прогнозы Лига наций сборная Венгрии по футболу сборная Италии по футболу Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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