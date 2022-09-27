Роберто МАНЧИНИ: «Мы великолепно играли в течение 70 минут»
Наставник сборной Италии – о победе над Венгрией
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над национальной командой Венгрии (2:0) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.
«Мы великолепно играли в течение 70 минут, но последние 20 минут мне не слишком понравились. Мы счастливы. Очень важно, что нам удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций», - сказал Манчини.
Благодаря этой победе Италия заняла первое место в квартете и вышла в финал четырех Лиги наций.
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