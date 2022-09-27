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  4. Роберто МАНЧИНИ: «Мы великолепно играли в течение 70 минут»
Лига наций
27 сентября 2022, 08:19 | Обновлено 27 сентября 2022, 08:29
307
0

Роберто МАНЧИНИ: «Мы великолепно играли в течение 70 минут»

Наставник сборной Италии – о победе над Венгрией

27 сентября 2022, 08:19 | Обновлено 27 сентября 2022, 08:29
307
0
Роберто МАНЧИНИ: «Мы великолепно играли в течение 70 минут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над национальной командой Венгрии (2:0) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«Мы великолепно играли в течение 70 минут, но последние 20 минут мне не слишком понравились. Мы счастливы. Очень важно, что нам удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций», - сказал Манчини.

Благодаря этой победе Италия заняла первое место в квартете и вышла в финал четырех Лиги наций.

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Роберто Манчини Лига наций Венгрия - Италия сборная Италии по футболу сборная Венгрии по футболу
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Источник УЕФА
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