Роберто МАНЧИНИ: «Мы великолепно играли в течение 70 минут»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над национальной командой Венгрии (2:0) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«Мы великолепно играли в течение 70 минут, но последние 20 минут мне не слишком понравились. Мы счастливы. Очень важно, что нам удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций», - сказал Манчини.

Благодаря этой победе Италия заняла первое место в квартете и вышла в финал четырех Лиги наций.