ВИДЕО. Распадори снова забил. Италия курьезно открыла счет против Венгрии

26 сентября в Будапеште проходит поединок последнего тура Лиги наций, в котором сборная Венгрии принимает команду Италии.

После первого тайма Скуадра Адзурра имеет необходимый перевес. Только победа принесет ей путевку в финал четырех.

Италия открыла счет в игре с Венгрией на 27-й минуте. Джакомо Распадори снова забил, как и в предыдущей игре с Англией. Гол получился курьезным. Защитник отпасовал мяч на вратаря, которого запрессинговали итальянцы.

ГОЛ! 0:1. Распадори, 27 мин.