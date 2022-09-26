ВИДЕО. Распадори снова забил. Италия курьезно открыла счет против Венгрии
После первого тайма Скуадра Адзурра имеет необходимый перевес
26 сентября в Будапеште проходит поединок последнего тура Лиги наций, в котором сборная Венгрии принимает команду Италии.
После первого тайма Скуадра Адзурра имеет необходимый перевес. Только победа принесет ей путевку в финал четырех.
Италия открыла счет в игре с Венгрией на 27-й минуте. Джакомо Распадори снова забил, как и в предыдущей игре с Англией. Гол получился курьезным. Защитник отпасовал мяч на вратаря, которого запрессинговали итальянцы.
ГОЛ! 0:1. Распадори, 27 мин.
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