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  4. ВИДЕО. Распадори снова забил. Италия курьезно открыла счет против Венгрии
Лига наций
26 сентября 2022, 22:50 | Обновлено 26 сентября 2022, 23:02
173
0

ВИДЕО. Распадори снова забил. Италия курьезно открыла счет против Венгрии

После первого тайма Скуадра Адзурра имеет необходимый перевес

26 сентября 2022, 22:50 | Обновлено 26 сентября 2022, 23:02
173
0
ВИДЕО. Распадори снова забил. Италия курьезно открыла счет против Венгрии
УЕФА. Джакомо Распадори

26 сентября в Будапеште проходит поединок последнего тура Лиги наций, в котором сборная Венгрии принимает команду Италии.

После первого тайма Скуадра Адзурра имеет необходимый перевес. Только победа принесет ей путевку в финал четырех.

Италия открыла счет в игре с Венгрией на 27-й минуте. Джакомо Распадори снова забил, как и в предыдущей игре с Англией. Гол получился курьезным. Защитник отпасовал мяч на вратаря, которого запрессинговали итальянцы.

ГОЛ! 0:1. Распадори, 27 мин.

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Источник Sport.ua
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