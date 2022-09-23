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Лига наций
23 сентября 2022, 23:23 | Обновлено 23 сентября 2022, 23:38
224
0

ВИДЕО. Распадори открыл счет для Италии в матче с Англией

Хозяева поля забили гол на 68-й минуте матча Лиги наций

23 сентября 2022, 23:23 | Обновлено 23 сентября 2022, 23:38
224
0
ВИДЕО. Распадори открыл счет для Италии в матче с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 23 сентября, в Европе команды играют матчи 5-го тура Лиги наций.

Поединок Италия – Англия проходит в Милане на «Джузеппе Меацца».

Хозяева поля забили гол на 68-й минуте матча Лиги наций. Джакомо Распадори открыл счет для Италии.

ГОЛ! 1:0. Распадори, 68 мин.

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Источник Sport.ua
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