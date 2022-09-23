Лига наций23 сентября 2022, 23:23 | Обновлено 23 сентября 2022, 23:38
224
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ВИДЕО. Распадори открыл счет для Италии в матче с Англией
Хозяева поля забили гол на 68-й минуте матча Лиги наций
23 сентября 2022, 23:23 | Обновлено 23 сентября 2022, 23:38
224
0
В пятницу, 23 сентября, в Европе команды играют матчи 5-го тура Лиги наций.
Поединок Италия – Англия проходит в Милане на «Джузеппе Меацца».
Хозяева поля забили гол на 68-й минуте матча Лиги наций. Джакомо Распадори открыл счет для Италии.
ГОЛ! 1:0. Распадори, 68 мин.
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