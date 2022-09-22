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Италия
23.09.2022 21:45 - : -
Англия
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Лига наций
22 сентября 2022, 20:13 |
202
0

Италия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Команды встретятся в пятом туре группы А3

22 сентября 2022, 20:13 |
202
0
Италия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе А3 Лиги наций борьба возобновится в пятницу, 23 сентября матчами пятого тура. Поединок Италия – Англия, который в этот раз состоится в Милане на «Джузеппе Меацца» – это всегда громкая вывеска, а особенно сейчас, учитывая, что это повторение финала Евро-2020.

Италия

Сборную Италии после триумфа в Лондоне ждал спад, который сенсационно вылился в непопадание на ЧМ-2022. И пусть в целом это казалось досадной случайностью, но спад у команды Роберто Манчини наступил, и это очевидно.

Наставник «Скуадры Адзурры» в качестве ответной реакции решил встряхнуть команду и поэкспериментировать с составом, однако очевидных плодов это не принесло – чего стоит только поражение 2:5 от Германии в Лиге наций в июне. Тем не менее, с 5 очками в 4 турах итальянцы, несмотря на третье место в группе, сохраняют шансы ее выиграть. Тем более, что в лидерах сенсационно оказалась сборная Венгрии.

Англия

А вот сборная Англии на чемпионат мира уверенно пробилась, и сейчас голова Гарета Саутгейта занята в основном подготовкой к Катару-2022. А вот в Лиге наций у «Трех львов» все плохо: всего два очка и последнее место в группе.

При этом с Италией и Германией подопечные Саутгейта сыграли вничью, а вот венграм дважды проиграли. Особенно болезненным были домашние 0:4 в предыдущем, четвертом туре. Да, побороться за первое место в квартете будет уже практически невозможно (да и избежать вылета в дивизион В тоже сложно), но реабилитироваться за такой громкий провал надо.

История встреч

На данный момент Италия и Англия зав всю историю провели между собой 29 матчей. Преимущество на стороне «Скуадры Адзурры»: 12 побед против 8. Еще 9 матчей завершились вничью. Разница голов также в пользу Италии: 39 – 38.

Прогноз на противостояние

Очевидно, в данный момент обе команды переживают не лучшие свои времена – по крайней мере, так было в июне, кода национальные команды собирались в предыдущий раз. И сейчас ничья между ними выглядит как наиболее вероятный вариант, коэффициент 3,1.

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма – Эмерсон, Бонуччи, Бастони, Ди Лоренцо – Барелла, Жоржиньо, Верратти – Распадори, Иммобиле, Ньонто

Англия: Рэмсдейл – Уокер, Стоунз, Томори, Шоу – Беллингем, Райс, Маунт – Стерлинг, Грилиш, Кейн

23 сентября, пятница

Италия – Англия
Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 21:45
ТВ-трансляция на MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник Sport.ua
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