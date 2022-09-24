Роберто МАНЧИНИ: «Мы победили одну из сильнейших сборных в мире»

Главный тренер сборной Италии Роберто Мначини прокомментировал победу над Англией в матче Лиги наций.

«Мы победили Англию, которая является одной из сильнейших сборных в мире. Игровая система не имеет значения. Что важно. так это индивидуальность, которой обладает команда, желание атаковать и оставаться на высоте, и в этом смысле сегодня мы были очень хороши. Победа была заслуженной».

Также своим мнением о матче поделился нападающий сборной Италии Джакомо Распадори, забивший победный гол.

«Мы отлично выступили. Мы показали атакующий футбол, мы пожертвовали собой. Это было отличное выступление и великолепный результат. Нам была нужна эта победа, на этом стадионе против великой команды. Мы показали, что у нас есть амбиции, чтобы быть теми, какими мы себя знаем».