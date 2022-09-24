Лига наций24 сентября 2022, 01:10 | Обновлено 24 сентября 2022, 01:36
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Италия – Англия – 1:0. Распадори отправил их в лигу B. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
24 сентября 2022, 01:10 | Обновлено 24 сентября 2022, 01:36
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В матче 5-го тура Лиги наций Италия дома обыграла Англию (1:0).
Гол Джакомо Распадори отправил Англию в низший дивизион. Родоначальники футбола набрали всего 2 очка в 5 матчах и вылетели в Дивизион B.
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Лига наций А, 5-й тур, 23 сентября
21:45. Италия – Англия – 1:0
Гол: Распадори, 68.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Распадори, 68 мин.
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Италия).
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