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Лига наций
Италия
23.09.2022, FT 1 : 0
Англия
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Лига наций
24 сентября 2022, 01:10 | Обновлено 24 сентября 2022, 01:36
98
0

Италия – Англия – 1:0. Распадори отправил их в лигу B. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

24 сентября 2022, 01:10 | Обновлено 24 сентября 2022, 01:36
98
0
Италия – Англия – 1:0. Распадори отправил их в лигу B. Видео гола и обзор
УЕФА

В матче 5-го тура Лиги наций Италия дома обыграла Англию (1:0).

Гол Джакомо Распадори отправил Англию в низший дивизион. Родоначальники футбола набрали всего 2 очка в 5 матчах и вылетели в Дивизион B.

Лига наций А, 5-й тур, 23 сентября

21:45. Италия – Англия – 1:0

Гол: Распадори, 68.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Распадори, 68 мин.

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Италия).
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Источник Sport.ua
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