В матче 5-го тура Лиги наций Италия дома обыграла Англию (1:0).

Гол Джакомо Распадори отправил Англию в низший дивизион. Родоначальники футбола набрали всего 2 очка в 5 матчах и вылетели в Дивизион B.

Лига наций А, 5-й тур, 23 сентября

21:45. Италия – Англия – 1:0

Гол: Распадори, 68.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Распадори, 68 мин.