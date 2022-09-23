Турнирные таблицы. Венгрия – лидер, Англия вылетела. Итоги дня Лиги наций

Вечером 23 сентября состоялись очередные матчи Лиги наций 2022/23.

Венгрия сенсационно обыграла Германию (1:0) в 5-м туре группы A3, а Италия отправила Англию в низший дивизион (1:0).

Таким образом, Венгрия – лидер группы смерти (10 очков), а Англия вылетела из Дивизиона A (2 очка). Победитель группы определится 26 сентября в игре между Венгрией и Италией.

Лига наций А, 5-й тур, 23 сентября

21:45. Италия – Англия – 1:0

Гол: Распадори, 68.

21:45. Германия – Венгрия – 0:1

Гол: Салаи, 17.

Лига наций B

21:45. Босния и Герцеговина – Черногория – 1:0

– Черногория – 1:0 21:45. Финляндия – Румыния – 1:1

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Лига наций C

19:00. Грузия – Северная Македония – 2:0

– Северная Македония – 2:0 21:45. Болгария – Гибралтар – 5:1

Лига наций D

19:00. Эстония – Мальта – 2:1

Турнирные таблицы (Лига A)

Турнирные таблицы (Лига B)

Турнирные таблицы (Лига C)

Турнирные таблицы (Лига D)