Турнирные таблицы. Венгрия – лидер, Англия вылетела. Итоги дня Лиги наций
Венгрия сенсационно обыграла Германию в 5-м туре Лиги наций
Вечером 23 сентября состоялись очередные матчи Лиги наций 2022/23.
Венгрия сенсационно обыграла Германию (1:0) в 5-м туре группы A3, а Италия отправила Англию в низший дивизион (1:0).
Таким образом, Венгрия – лидер группы смерти (10 очков), а Англия вылетела из Дивизиона A (2 очка). Победитель группы определится 26 сентября в игре между Венгрией и Италией.
Лига наций А, 5-й тур, 23 сентября
21:45. Италия – Англия – 1:0
Гол: Распадори, 68.
21:45. Германия – Венгрия – 0:1
Гол: Салаи, 17.
Лига наций B
- 21:45. Босния и Герцеговина – Черногория – 1:0
- 21:45. Финляндия – Румыния – 1:1
Лига наций C
- 19:00. Грузия – Северная Македония – 2:0
- 21:45. Болгария – Гибралтар – 5:1
Лига наций D
- 19:00. Эстония – Мальта – 2:1
Турнирные таблицы (Лига A)
Турнирные таблицы (Лига B)
Турнирные таблицы (Лига C)
Турнирные таблицы (Лига D)
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