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Италия
23.09.2022, FT 1 : 0
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Лига наций
23 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 24 сентября 2022, 00:24
376
0

Турнирные таблицы. Венгрия – лидер, Англия вылетела. Итоги дня Лиги наций

Венгрия сенсационно обыграла Германию в 5-м туре Лиги наций

23 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 24 сентября 2022, 00:24
376
0
Турнирные таблицы. Венгрия – лидер, Англия вылетела. Итоги дня Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 сентября состоялись очередные матчи Лиги наций 2022/23.

Венгрия сенсационно обыграла Германию (1:0) в 5-м туре группы A3, а Италия отправила Англию в низший дивизион (1:0).

Таким образом, Венгрия – лидер группы смерти (10 очков), а Англия вылетела из Дивизиона A (2 очка). Победитель группы определится 26 сентября в игре между Венгрией и Италией.

Лига наций А, 5-й тур, 23 сентября

21:45. Италия – Англия – 1:0

Гол: Распадори, 68.

21:45. Германия – Венгрия – 0:1

Гол: Салаи, 17.

Лига наций B

  • 21:45. Босния и Герцеговина – Черногория – 1:0
  • 21:45. Финляндия – Румыния – 1:1

Лига наций C

  • 19:00. Грузия – Северная Македония – 2:0
  • 21:45. Болгария – Гибралтар – 5:1

Лига наций D

  • 19:00. Эстония – Мальта – 2:1

Турнирные таблицы (Лига A)

Турнирные таблицы (Лига B)

Турнирные таблицы (Лига C)

Турнирные таблицы (Лига D)

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Источник Sport.ua
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