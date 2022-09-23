Англия вылетает в Лигу B, Венгрия обыграла Германию и лидирует
Венгрия может выиграть очень сложную группу Лиги наций
По итогам матчей 5-го тура Лиги наций в группе 3 стало известно, что сборная Англии вылетает в Лигу B. Команда проиграла Италии и с двумя очками потеряла шансы уйти с 4-го места.
А вот лидером группы сенсационно остается Венгрия, которая обыграла Германию и с 10 очками идет 1-й.
В последнем туре венгры сыграют против Италии.
Лига наций. Дивизион A, группа 3
Италия - Англия 1:0
Гол: Распадори, 68
Италия: Доннарумма, Толой, Бонуччи, Ачерби, Ди Лоренцо, Димарко (Фраттеси, 89), Жоржиньо (Эмерсон, 89), Кристанте, Барелла (Побега, 63), Скамакка (Гнонто, 63), Распадори (Габбьядини, 81)
Англия: Поуп, Джеймс, Уокер (Шоу, 72), Дайер, Магуайр, Сака (Грилиш, 71), Райс, Беллингэм, Фоден, Стерлинг, Кейн
Германия - Венгрия 0:1
Гол: Салаи, 17
Германия: тер Штешен, Хофманн, Зюле, Рюдигер, Раум, Киммих, Гюндоган (Мусиала, 69), Гнабри (Керер, 46), Мюллер (Нмеча, 85), Сане, Вернер (Хаверц, 69)
Венгрия: Гулачи, Фиола, Ланг, Орбан, Шалаи, Керкез, Шафер, А.Надь (Стайлз, 78), Газдаг, Соболчаи (Него, 85), Салаи (Адам, 67)
1. Венгрия - 10
2. Италия - 8
3. Германия - 6
4. Англия - 2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Телевещательные компании заявили, что отборочные турниры будут обесценены
Поединок состоится в пятницу, 23 сентября
А их подъём был заметен, когда они ещё играли в одной группе с Турцией и орками.
Германию они вообще перестали бояться. И это похоже на возрождение былой славной команды.