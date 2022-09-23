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Лига наций
Германия
23.09.2022, FT 0 : 1
Венгрия
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Лига наций
23 сентября 2022, 23:43 | Обновлено 24 сентября 2022, 00:19
1043
5

Англия вылетает в Лигу B, Венгрия обыграла Германию и лидирует

Венгрия может выиграть очень сложную группу Лиги наций

23 сентября 2022, 23:43 | Обновлено 24 сентября 2022, 00:19
1043
5
Англия вылетает в Лигу B, Венгрия обыграла Германию и лидирует
Skysports.com

По итогам матчей 5-го тура Лиги наций в группе 3 стало известно, что сборная Англии вылетает в Лигу B. Команда проиграла Италии и с двумя очками потеряла шансы уйти с 4-го места.

А вот лидером группы сенсационно остается Венгрия, которая обыграла Германию и с 10 очками идет 1-й.

В последнем туре венгры сыграют против Италии.

Лига наций. Дивизион A, группа 3

Италия - Англия 1:0
Гол: Распадори, 68

Италия: Доннарумма, Толой, Бонуччи, Ачерби, Ди Лоренцо, Димарко (Фраттеси, 89), Жоржиньо (Эмерсон, 89), Кристанте, Барелла (Побега, 63), Скамакка (Гнонто, 63), Распадори (Габбьядини, 81)

Англия: Поуп, Джеймс, Уокер (Шоу, 72), Дайер, Магуайр, Сака (Грилиш, 71), Райс, Беллингэм, Фоден, Стерлинг, Кейн

Германия - Венгрия 0:1
Гол: Салаи, 17

Германия: тер Штешен, Хофманн, Зюле, Рюдигер, Раум, Киммих, Гюндоган (Мусиала, 69), Гнабри (Керер, 46), Мюллер (Нмеча, 85), Сане, Вернер (Хаверц, 69)

Венгрия: Гулачи, Фиола, Ланг, Орбан, Шалаи, Керкез, Шафер, А.Надь (Стайлз, 78), Газдаг, Соболчаи (Него, 85), Салаи (Адам, 67)

1. Венгрия - 10
2. Италия - 8
3. Германия - 6
4. Англия - 2

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Віталій Ткачук
Групу виграють італійці, а ось в Англії напевно всі в шоці від виступу збірної.
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0
FootFun
Виправте - в останньому турі угорці гратимуть з Італією
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-1
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Veter
Это если бы итальяшки сбацали ничейку, то венгры бы досрочно выиграли группу!
А их подъём был заметен, когда они ещё играли в одной группе с Турцией и орками.
Германию они вообще перестали бояться. И это похоже на возрождение былой славной команды.
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-4
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