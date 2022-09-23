Германия — Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В пятницу, 23 сентября, в Лейпциге на поле стадиона «Ред Булл Арена», вместимостью 44 345 зрителей, состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА в группе 3 Дивизиона А, в котором сборная Германии примет сборную Венгрии. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Германия

Сборная Германии в турнирной таблице группы 3 Дивизиона А занимает 2 место. У нее 6 очков после 4 встреч — 1 победа, 3 ничьи, 0 поражений.

Выиграли немцы в своем крайнем на сегодня матче — в родных стенах обыграли Италию со счетом 5:2. До этого команда Ханса-Дитера Флика шла на серии из трех ничьих. В дебютной встрече турнира Германия на выезде разошлась миром 1:1 с Италией, затем с таким же счетом сыграла дома с Англией, а после в гостях не смогла найти управу на команду Венгрии — также 1:1.

Не лишним будет заметить, что к матчу бундестим подходит далеко не в оптимальном своем составе. К примеру, точно не сыграют голкипер Нойер и защитник Горецка. У них диагностирован коронавирус, и несколько дней тому назад они были отправлены на изоляцию.

Венгрия

Венгерская команда в настоящий момент является единоличным лидером квартета А3. У нее имеется 7 пунктов после 4 матчей — 2 победы, 1 ничья, 1 поражение.

В 1-м туре Лиги наций-2022/2023 подопечные итальянца Марко Росси сенсационно на своем поле обыграли Англию — 1:0. Впрочем, в следующем матче команду спустили с небес на землю итальянцы, переигравшие их на своем поле со счетом 2:1. Однако после этого венгры поделили очки дома с Германией (1:1), а затем буквально вынесли с поля Англию в ее логове — 4:0.

Ориентировочные составы

Германия: тер Штеген — Хофманн, Зюле, Рюдигер, Раум, Киммих, Гюндоган, Хаверц, Мюллер, Сане, Вернер.

Венгрия: Гулачи — Ланг, Орбан, Ат.Шалаи, Фиола, А.Надь, Стайлс, Кечкеш, Собослаи, Газдаг, Ад.Шалаи

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция — П1 с коэффициентом 1.25 по линии Parimatch.

23 сентября, пятница