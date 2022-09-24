Лига наций24 сентября 2022, 00:32 | Обновлено 24 сентября 2022, 01:01
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Германия – Венгрия – 0:1. Шедевр Салаи пяткой. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
24 сентября 2022, 00:32 | Обновлено 24 сентября 2022, 01:01
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В матче 5-го тура Лиги наций Германия дома проиграла Венгрии (0:1).
На 17-й минуте Адам Салаи забил гол-шедевр, отправив пяткой мяч в ворота соперника.
Лига наций А, 5-й тур, 23 сентября
21:45. Германия – Венгрия – 0:1
Гол: Салаи, 17.
Видеообзор матча
0:1. Адам Салаи, 17 мин.
События матча
17’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Салаи (Венгрия).
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