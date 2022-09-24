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Лига наций
Германия
23.09.2022, FT 0 : 1
Венгрия
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Лига наций
24 сентября 2022, 00:32 | Обновлено 24 сентября 2022, 01:01
304
0

Германия – Венгрия – 0:1. Шедевр Салаи пяткой. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

24 сентября 2022, 00:32 | Обновлено 24 сентября 2022, 01:01
304
0
Германия – Венгрия – 0:1. Шедевр Салаи пяткой. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Салаи

В матче 5-го тура Лиги наций Германия дома проиграла Венгрии (0:1).

На 17-й минуте Адам Салаи забил гол-шедевр, отправив пяткой мяч в ворота соперника.

Лига наций А, 5-й тур, 23 сентября

21:45. Германия – Венгрия – 0:1

Гол: Салаи, 17.

Видеообзор матча

0:1. Адам Салаи, 17 мин.

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Салаи (Венгрия).
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Источник Sport.ua
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