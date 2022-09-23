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Лига наций
23 сентября 2022, 22:37 | Обновлено 23 сентября 2022, 22:43
1684
0

ВИДЕО. Шедевр пяткой от Салаи. Венгрия шокировала Германию в первом тайме

На 17-й минуте матча 5-го тура Лиги наций Венгрия повела в счете

23 сентября 2022, 22:37 | Обновлено 23 сентября 2022, 22:43
1684
0
ВИДЕО. Шедевр пяткой от Салаи. Венгрия шокировала Германию в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 23 сентября, в Лейпциге на поле стадиона «Ред Булл Арена» проходит матч 5-го тура Лиги наций.

Сборная Германии принимает сборную Венгрии во встрече лидеров группы A3.

На 17-й минуте Венгрия повела в счете, шокировав хозяев поля. Адам Салаи забил гол-шедевр, отправив пяткой мяч в ворота соперника.

0:1. Адам Салаи, 17 мин.

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Салаи (Венгрия).
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Источник Sport.ua
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