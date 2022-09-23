Лига наций23 сентября 2022, 22:37 | Обновлено 23 сентября 2022, 22:43
1684
0
ВИДЕО. Шедевр пяткой от Салаи. Венгрия шокировала Германию в первом тайме
На 17-й минуте матча 5-го тура Лиги наций Венгрия повела в счете
23 сентября 2022, 22:37 | Обновлено 23 сентября 2022, 22:43
1684
0
В пятницу, 23 сентября, в Лейпциге на поле стадиона «Ред Булл Арена» проходит матч 5-го тура Лиги наций.
Сборная Германии принимает сборную Венгрии во встрече лидеров группы A3.
На 17-й минуте Венгрия повела в счете, шокировав хозяев поля. Адам Салаи забил гол-шедевр, отправив пяткой мяч в ворота соперника.
0:1. Адам Салаи, 17 мин.
События матча
17’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Салаи (Венгрия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2022, 23:45 15
Футболист «Зари» был добавлен в заявку донецкого клуба на сезон УПЛ
Футбол | 23 сентября 2022, 19:12 0
Эдуард Сарапий уже в расположении команды
Футбол | 23.09.2022, 16:05
Бокс | 23.09.2022, 12:20
Футбол | 23.09.2022, 18:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2022, 18:23 27
23.09.2022, 10:57
22.09.2022, 12:20 1
22.09.2022, 12:55 1
22.09.2022, 18:21 9
22.09.2022, 01:23 44
22.09.2022, 00:03 2
21.09.2022, 16:11