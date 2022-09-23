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Италия
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Англия
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Лига наций
23 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 23 сентября 2022, 21:57
1417
0

Италия – Англия, Германия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 сентября в 21:45 видеотрансляцию матчей 5-го тура Лиги наций

23 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 23 сентября 2022, 21:57
1417
0
Италия – Англия, Германия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джузеппе Меацца

Вечером 22 сентября проходят очередные матчи Лиги наций.

Смотрите видеотрансляцию матчей 5-го тура Лиги наций.

Лига наций А

  • 21:45. Италия – Англия
  • 21:45. Германия – Венгрия

Лига наций B

  • 21:45. Босния и Герцеговина – Черногория
  • 21:45. Финляндия – Румыния

Лига наций C

  • 19:00. Грузия – Северная Македония
  • 21:45. Болгария – Гибралтар

Лига наций D

  • 19:00. Эстония – Мальта

21:45. Италия – Англия

21:45. Германия – Венгрия

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Италия).
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Источник Sport.ua
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