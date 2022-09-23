Лига наций23 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 23 сентября 2022, 21:57
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Италия – Англия, Германия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 сентября в 21:45 видеотрансляцию матчей 5-го тура Лиги наций
23 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 23 сентября 2022, 21:57
1417
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Вечером 22 сентября проходят очередные матчи Лиги наций.
Смотрите видеотрансляцию матчей 5-го тура Лиги наций.
Лига наций А
- 21:45. Италия – Англия
- 21:45. Германия – Венгрия
Лига наций B
- 21:45. Босния и Герцеговина – Черногория
- 21:45. Финляндия – Румыния
Лига наций C
- 19:00. Грузия – Северная Македония
- 21:45. Болгария – Гибралтар
Лига наций D
- 19:00. Эстония – Мальта
21:45. Италия – Англия
21:45. Германия – Венгрия
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Италия).
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