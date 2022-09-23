В матче 5-го тура Лиги наций D Эстония дома обыграла Мальту (2:1), благодаря чему выиграла группу и поднялась в классе в Дивизион C.

Победный гол хозяева поля забили на 86-й минуте, причем голевую передачу отдал Сергей Зенев, игравший за львовские «Карпаты» с 2008 по 2014 годы.

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.

Эстония – Мальта – 2:1. Победный ассист Зенева. Видео голов и обзор матча

Голы: Саппинен, 45+6 (пен), Аниер, 86 – Теума, 51 (пен)