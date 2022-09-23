Лига наций23 сентября 2022, 22:23 | Обновлено 23 сентября 2022, 22:30
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Эстония – Мальта – 2:1. Победный ассист Зенева. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций
23 сентября 2022, 22:23 | Обновлено 23 сентября 2022, 22:30
103
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В матче 5-го тура Лиги наций D Эстония дома обыграла Мальту (2:1), благодаря чему выиграла группу и поднялась в классе в Дивизион C.
Победный гол хозяева поля забили на 86-й минуте, причем голевую передачу отдал Сергей Зенев, игравший за львовские «Карпаты» с 2008 по 2014 годы.
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.
Эстония – Мальта – 2:1. Победный ассист Зенева. Видео голов и обзор матча
Голы: Саппинен, 45+6 (пен), Аниер, 86 – Теума, 51 (пен)
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Хенри Аниер (Эстония).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Тедди Теума (Мальта).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Рауно Саппинен (Эстония).
45’
Игрок команды Мальта получает красную карточку.
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