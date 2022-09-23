Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грузия обыграла македонцев и досрочно вышла в дивизион B Лиги наций
Лига наций
Грузия
23.09.2022, FT 2 : 0
Северная Македония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
23 сентября 2022, 21:25 | Обновлено 23 сентября 2022, 21:35
105
0

Грузия обыграла македонцев и досрочно вышла в дивизион B Лиги наций

Голом отличился вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия

23 сентября 2022, 21:25 | Обновлено 23 сентября 2022, 21:35
105
0
Грузия обыграла македонцев и досрочно вышла в дивизион B Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

В поединке 5-го тура дивизиона С Лиги наций сборная Грузии обыграла команду Северной Македонии (2:0).

Сначала гости забили себе автогол, а затем отличился вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия.

Грузия досрочно вышла в Дивизион В, став недосягаемой для соперников.

Грузия лидирует в группе С4, набрав 13 очков, а у македонцев 7 баллов и второе место.

Лига наций

Дивизион C. 5-й тур, 23 сентября

Грузия – Северная Македония – 2:0

Голы: Миовски, 35 (автогол), Кварацхелия, 64

Турнирная таблица

По теме:
Италия – Англия, Германия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Италия – Англия. Жоржиньо и Беллингем выйдут в основе
Тренер сборной Армении: «Мы очень высокого мнения о команде Украины»
Лига наций сборная Грузии по футболу сборная Северной Македонии по футболу Хвича Кварацхелия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назарина стал игроком Шахтера в последние минуты трансферного окна
Футбол | 22 сентября 2022, 23:45 15
Назарина стал игроком Шахтера в последние минуты трансферного окна
Назарина стал игроком Шахтера в последние минуты трансферного окна

Футболист «Зари» был добавлен в заявку донецкого клуба на сезон УПЛ

Усик рассказал, кто его потрепал в тренировочном лагере перед боем с Джошуа
Бокс | 23 сентября 2022, 12:20 0
Усик рассказал, кто его потрепал в тренировочном лагере перед боем с Джошуа
Усик рассказал, кто его потрепал в тренировочном лагере перед боем с Джошуа

Мартин Баколе отлично показал себя в боях с чемпионом

ФЬЮРИ: «Усик и Джошуа – две сосиски, которые не хотят со мной драться»
Бокс | 23.09.2022, 14:58
ФЬЮРИ: «Усик и Джошуа – две сосиски, которые не хотят со мной драться»
ФЬЮРИ: «Усик и Джошуа – две сосиски, которые не хотят со мной драться»
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Словакия U-21 – Украина U-21
Футбол | 23.09.2022, 01:12
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Словакия U-21 – Украина U-21
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Словакия U-21 – Украина U-21
Определен номер, под которым будет играть Лонвейк в Динамо
Футбол | 23.09.2022, 17:51
Определен номер, под которым будет играть Лонвейк в Динамо
Определен номер, под которым будет играть Лонвейк в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ХИРН: «Нам пришлось вернуть контракт назад Тайсону»
ХИРН: «Нам пришлось вернуть контракт назад Тайсону»
23.09.2022, 10:57
Бокс
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
22.09.2022, 11:42 44
Футбол
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
22.09.2022, 00:03 2
Футбол
37-летний Вавринка обыграл 1-ю ракетку россии
37-летний Вавринка обыграл 1-ю ракетку россии
22.09.2022, 21:45 9
Теннис
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
21.09.2022, 23:43 106
Футбол
УСИК: «В конце девятого раунда с Джошуа я действительно пропустил и плыл»
УСИК: «В конце девятого раунда с Джошуа я действительно пропустил и плыл»
22.09.2022, 12:20 1
Бокс
В россии готовы к аннексии новых территорий Украины
В россии готовы к аннексии новых территорий Украины
21.09.2022, 16:11
Война
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
Украина – на втором месте. Как выглядит турнирная таблица Лиги наций
22.09.2022, 00:47 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности