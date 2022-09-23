Грузия обыграла македонцев и досрочно вышла в дивизион B Лиги наций
Голом отличился вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия
В поединке 5-го тура дивизиона С Лиги наций сборная Грузии обыграла команду Северной Македонии (2:0).
Сначала гости забили себе автогол, а затем отличился вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Грузия досрочно вышла в Дивизион В, став недосягаемой для соперников.
Грузия лидирует в группе С4, набрав 13 очков, а у македонцев 7 баллов и второе место.
Лига наций
Дивизион C. 5-й тур, 23 сентября
Грузия – Северная Македония – 2:0
Голы: Миовски, 35 (автогол), Кварацхелия, 64
Турнирная таблица
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