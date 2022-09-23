Лига наций. Босния поднимается в элиту, битва за выживание

По итогам 5-го тура Лиги наций в Дивизионе B группа 3 стало известно, что путевку в элитный дивизион турнира завоевала Босния и Герцеговина.

Команда обыграла Черногорию и гарантировала себе 1-е место.

За выживание в дивизионе продолжают сражаться Румыния и Финляндия.

Лига наций. Дивизион B, группа 3

Босния - Черногория 1:0

Гол: Демирович, 45

Финляндия - Румыния 1:1

Голы: Пукки, 12 - Танасе, 52

1. Босния - 11

2. Черногория - 7

3. Финляндия - 5

4. Румыния - 4