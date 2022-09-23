Лига наций
23.09.2022, FT 1 : 0
Лига наций23 сентября 2022, 23:57 |
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Лига наций. Босния поднимается в элиту, битва за выживание
Сборная Боснии поднимается в Дивизион А
23 сентября 2022, 23:57 |
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По итогам 5-го тура Лиги наций в Дивизионе B группа 3 стало известно, что путевку в элитный дивизион турнира завоевала Босния и Герцеговина.
Команда обыграла Черногорию и гарантировала себе 1-е место.
За выживание в дивизионе продолжают сражаться Румыния и Финляндия.
Лига наций. Дивизион B, группа 3
Босния - Черногория 1:0
Гол: Демирович, 45
Финляндия - Румыния 1:1
Голы: Пукки, 12 - Танасе, 52
1. Босния - 11
2. Черногория - 7
3. Финляндия - 5
4. Румыния - 4
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