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Лига наций
Босния и Герцеговина
23.09.2022, FT 1 : 0
Черногория
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Лига наций
23 сентября 2022, 23:57 |
239
1

Лига наций. Босния поднимается в элиту, битва за выживание

Сборная Боснии поднимается в Дивизион А

23 сентября 2022, 23:57 |
239
1
Лига наций. Босния поднимается в элиту, битва за выживание
twitter.com/nfsbih

По итогам 5-го тура Лиги наций в Дивизионе B группа 3 стало известно, что путевку в элитный дивизион турнира завоевала Босния и Герцеговина.

Команда обыграла Черногорию и гарантировала себе 1-е место.

За выживание в дивизионе продолжают сражаться Румыния и Финляндия.

Лига наций. Дивизион B, группа 3

Босния - Черногория 1:0
Гол: Демирович, 45

Финляндия - Румыния 1:1
Голы: Пукки, 12 - Танасе, 52

1. Босния - 11
2. Черногория - 7
3. Финляндия - 5
4. Румыния - 4

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Источник Sport.ua
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Veter
Как это с румынами и финнами???
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