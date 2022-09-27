Венгрия – Италия – 0:2. Курьезный мяч Распадори. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура Лиги наций
26 сентября в Будапеште состоялся матч последнего тура Лиги наций, в котором сборная Италии обыграла Венгрию (2:0).
Италия открыла счет на 27-й минуте. Джакомо Распадори снова забил, как и в предыдущей игре с Англией. Гол получился курьезным. Защитник отпасовал мяч на вратаря, которого запрессинговали итальянцы.
После перерыва Скуадра Адзурра удвоила своей перевес и завоевала путевку в финал четырех. В начале второго тайма отличился Федерико Димарко.
Лига наций. Группа А3
6-й тур. 26 сентября
Венгрия – Италия – 0:2
Голы: Распадори, 27, Димарко, 52.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Распадори, 27 мин.
ГОЛ! 0:2. Димарко, 52 мин.
События матча
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