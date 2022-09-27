Венгрия – Италия – 0:2. Курьезный мяч Распадори. Видео голов и обзор матча

26 сентября в Будапеште состоялся матч последнего тура Лиги наций, в котором сборная Италии обыграла Венгрию (2:0).

Италия открыла счет на 27-й минуте. Джакомо Распадори снова забил, как и в предыдущей игре с Англией. Гол получился курьезным. Защитник отпасовал мяч на вратаря, которого запрессинговали итальянцы.

После перерыва Скуадра Адзурра удвоила своей перевес и завоевала путевку в финал четырех. В начале второго тайма отличился Федерико Димарко.

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Лига наций. Группа А3

6-й тур. 26 сентября

Венгрия – Италия – 0:2

Голы: Распадори, 27, Димарко, 52.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Распадори, 27 мин.

ГОЛ! 0:2. Димарко, 52 мин.