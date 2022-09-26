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Лига наций
Гибралтар
26.09.2022, FT 1 : 2
Грузия
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Лига наций
26 сентября 2022, 23:23 | Обновлено 26 сентября 2022, 23:56
2031
0

ВИДЕО. Игрок Динамо забил свой первый гол за национальную сборную

Георгий Цитаишвили забил в ворота Гибралтара за Грузию

26 сентября 2022, 23:23 | Обновлено 26 сентября 2022, 23:56
2031
0
ВИДЕО. Игрок Динамо забил свой первый гол за национальную сборную
ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Игрок польского футбольного клуба «Лех» Георгий Цитаишвили, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», забил свой первый гол за национальную команду Грузии.

В матче 6-го тура Лиги наций против сборной Гибралтара Георгий укрепил преимущество своей команды забив 2-й гол в матче на 48-й минуте игры.

Отметим, что Цитаишвили проводит за сборную Грузии всего 4 матч.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Лу Эннсли (Гибралтар).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Цитаишвили (Грузия).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
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