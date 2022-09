ВИДЕО. Игрок Динамо забил свой первый гол за национальную сборную

Игрок польского футбольного клуба «Лех» Георгий Цитаишвили, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», забил свой первый гол за национальную команду Грузии.

В матче 6-го тура Лиги наций против сборной Гибралтара Георгий укрепил преимущество своей команды забив 2-й гол в матче на 48-й минуте игры.

Отметим, что Цитаишвили проводит за сборную Грузии всего 4 матч.

📹🇬🇪Gio Tsitaishvili powers through to score his debut international goal for Georgia!⚽️pic.twitter.com/ptQBvEw0Z1